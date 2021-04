La actriz Iris Ruiz denuncia la injerencia de la policía cubana en su tratamiento médico

La actriz cubana Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), denunció esta semana que ha sido privada de continuar el seguimiento médico por una hiperplasia endometrial, un padecimiento en el útero, que le ha provocado desde finales de 2019 inflamación, fuertes dolores y sangramientos.

"Estoy prácticamente que no puedo salir de la casa, caminar un poquito nada más me pone mal. Si voy de mi casa a la panadería, cuando regreso tengo que acostarme por los dolores", aseguró a 14ymedio Ruiz, quien es una de las integrantes del MSI que tiene medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Me estoy sintiendo mal y ando en estos procesos de hacerme análisis y esperar resultados desde diciembre de 2019. Desde esa fecha viene el peloteo y la burocracia. He ido al Cuerpo de Guardia de Maternidad de Línea y me envían al Consultorio Médico o al policlínico para primero ver al especialista de mi área de Salud para que me haga un papel de remisión y con eso es que puedo sacar turno", explica.

Ruiz fue una de las artistas que lideró la campaña de oposición al Decreto 349, por lo que fue detenida y acosada por la policía política en varias ocasiones. A mediados de 2019, el Gobierno le impidió salir del país, según denunció la propia actriz en sus redes sociales con un texto que tituló Manifiesto de una regulada.

Durante décadas, las denuncias sobre desatención, malos procedimientos o violación de la privacidad del paciente han sido frecuentes desde el sector opositor cubano. Las autoridades publican a menudo en los medios nacionales imágenes del interior de centros médicos donde están hospitalizados disidentes o dan detalles de su historia clínica.

En enero de este año, Ruiz volvió a la consulta para que le hicieran nuevamente análisis y confirmar qué pasa con su salud. "En esa ocasión el ultrasonido me lo indicaron para marzo, casi tres meses después y siempre fue así de lento este proceso". Las consultas hasta esa fecha las hizo "por la vía formal", hasta que con la ayuda de un amigo, consiguió un contacto para ser atendida por una especialista en Ginecología.

"Todo esto ha sido en medio de la vigilancia de la Seguridad del Estado desde noviembre del año pasado hasta febrero último o cada vez que se les ocurre ponernos las patrullas y hacernos seguimiento", asegura Ruiz, que junto a su pareja, el poeta Amaury Pacheco, y otros activistas del MSI ha sido sitiada en los últimos meses por la policía política.

Durante los últimos exámenes médicos y exploraciones físicas de la especialista que la atendía, se determinó que Ruiz tenía una hiperplasia endometrial. "Cuando intenté volver para entregarle a la doctora los últimos análisis que me había indicado, no pude verla".

En esa ocasión, una patrulla policial estaba parada en la puerta del hospital, denuncia. "Me dijeron que la doctora no me podía atender y tuve que irme para mi casa. Nunca más he visto a la doctora y hemos intentado comunicarnos pero no ha sido posible. La persona que me puso en contacto con esta especialista me dijo que tampoco le cogía las llamadas".

Madre de seis hijos, Ruiz afirma que cuando tiene muchos dolores e inflamación lo único que toma es paracetamol y pasa la mayor parte del tiempo acostada. La activista está muy preocupada por las trabas que ha tenido que soportar ante su delicado estado de salud: "Va pasando el tiempo y no hay solución ninguna para mi padecimiento. En esto te puedes pasar hasta tres años y así te vas empeorando y no tienes remedio".

Ruiz, asegura que, a pesar de los dolores y tantas dificultades, ella y sus compañeros del MSI están en el medio de la campaña del diálogo nacional y haciendo todas las acciones para tratar de llevar la iniciativa hacia adelante.

La hiperplasia endometrial es un crecimiento excesivo de las células que conforman el endometrio, la capa que cubre el interior del útero. El síntoma más frecuente es la hemorragia y, en su forma típica simple puede transformarse en cáncer en un 8% de los casos si no es tratada. Mientras que la hiperplasia atípica compleja tiene riesgo de volverse cancerosa en hasta un 29%.

