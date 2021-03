El Movimiento San Isidro llama a un diálogo nacional sin excluir a las autoridades cubanas

El Movimiento San Isidro (MSI) ha lanzado la plataforma Patria y Vida para convocar a un "diálogo nacional" con todos los actores de la sociedad, incluyendo el Gobierno, y construir una Cuba que represente "un hogar seguro para todos", además de superar la grave crisis que padece la nación a través de "soluciones pacíficas y cívicas".

"Las medidas de la denominada Tarea Ordenamiento solo han agudizado las desigualdades económicas y sociales", asevera el MSI en un comunicado publicado este viernes. "La función del Gobierno se ha reducido a gestionar la escasez, el hambre, la represión y la violencia en plena pandemia de covid-19", siguen en su texto. "El Gobierno continúa siendo incapaz de garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía".

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, la cara más visible del movimiento, dice a 14ymedio que la plataforma surge por el "irrespeto" que hay "por parte parte del régimen". Pese a ello, declara que "no puede haber un diálogo en Cuba sin la parte sistémica, sin la parte régimen". Ahora sí, asevera, "tiene que ser con carácter", de ahí el lema Patria y Vida, que coincide con la canción homónima hecha viral y en cuyo videoclip aparece el propio Alcántara envuelto en una bandera cubana: "Ahora mismo estamos muertos y queremos vida. Es muy alentador, queremos vida en el futuro de Cuba, una Cuba viva, con sus errores pero viva".

"Hoy creemos que ya no se puede hablar desde el espacio cultural, hay que hablar a nivel de ciudadano, de responsabilidad cívica"

Alcántara se refirió a la reacción del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el pasado 27 de enero, cuando arremetió contra un grupo de artistas que se encontraba manifestándose ante al edificio oficial, "ignorando la voz del ciudadano". Sin embargo, recuerda que los intentos de acercamientos a las autoridades culturales no son nuevos: "Desde el Decreto 349 y la #Bienal00 [en julio de 2018] queríamos enfrentarnos a un diálogo con el ministro", dice. "Las autoridades siempre se las arreglaron para darle agua al dominó, pero hoy creemos que ya no se puede hablar desde el espacio cultural, hay que hablar a nivel de ciudadano, de responsabilidad cívica". Y reivindica: "Yo no puedo hacer mi arte si hay una dictadura en Cuba".

El comunicado del MSI defiende la pluralidad con el fin de integrar a la mayoría de los ciudadanos y superar la crisis que afecta al país. "Lo único que queremos que abunde en Cuba es la prosperidad, el progreso y el respeto a nuestra dignidad como seres humanos libres. No apostamos por el conflicto, proclamamos la paz", indica el texto.

El diálogo tendría varias fases, la primera de las cuales, que debería durar 21 días, inicia este mismo viernes. En esta etapa se recogerán las propuestas de quienes deseen participar a través del correo electrónico dialogonacional@movimientosanisidro.com o en la pestaña "Patria y Vida" de la web del Movimiento San Isidro.

Alcántara señaló que, basándose en iniciativas anteriores a esta, lo nuevo que el MSI puede hacer es plantear el diálogo desde el arte "con mucha inclusión y respeto al trabajo de mucha gente".

