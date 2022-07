La familia de José Daniel Ferrer denuncia que "lo mantienen desaparecido de forma forzada"

Después de 26 días sin noticias de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), su esposa Nelva Ismarays Ortega Tamayo presentó este jueves un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.

"Las autoridades del Gobierno Castro-Canel lo mantienen desaparecido de forma forzada", señaló Ortega Tamayo en un video publicado en YouTube, y añadió que exige saber si él está con vida, porque desconoce qué ha pasado en los últimos días.

El pasado 18 de junio, Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor, denunció en redes sociales que llevaba dos semanas sin poder hablar con Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. "Dos semanas sin sacarlo para los cinco miserables minutos de llamada telefónica", dijo, y añadió que lo declararían desaparecido si continuaba la falta de información.

"Es una burla, es increíble que no me dejen ver a mi esposo, que no me dejen escucharlo a través de una llamada telefónica, que no haya visitas conyugales"

Desde entonces, la familia ha exigido a las autoridades "fe de vida" de Ferrer.

Ortega Tamayo cuenta que el pasado 24 de junio visitó la cárcel una vez más reclamando noticias de su esposo, y dos militares, uno identificado como coronel Pineda y otro como agente José, le mostraron un video del opositor presuntamente grabado ese mismo día. "Es una burla, es increíble que no me dejen ver a mi esposo, que no me dejen escucharlo a través de una llamada telefónica, que no haya visitas conyugales o que no haya visitas familiares, supuestamente por la postura que ha tomado mi esposo, según ellos, y sin embargo me enseñen un video, como si mi esposo estuviera en la televisión".

Dos días antes, Ana Belkis Ferrer, quien maneja las redes sociales del opositor, había afirmado en Twitter que recibió información de que varios presos estaban enfermos con diarrea en la prisión de Mar Verde y "deshidratados". La fuente que facilita información habitualmente a la familia también afirmó que llevaba días sin ver al opositor, ni siquiera de lejos, ya que no se le permite acercarse a él.

La familia asevera que solo con una visita o con una de las llamadas reglamentarias de 20 minutos para hablar con el líder de la Unpacu pueden acreditar que él está bien.

José Daniel Ferrer García manifestó en una llamada telefónica su opinión en torno a la Cumbre de las Américas el pasado 10 de junio, cuando hizo su última intervención pública.

El opositor fue detenido el 11 de julio del año pasado, antes de que pudiera participar en las protestas de ese día. En aquel momento, la pena de cuatro años de prisión a la que fue condenado en 2020 había sido sustituida por la reclusión domiciliaria, pero después de intentar participar en las manifestaciones la medida fue revocada.

En diciembre del año pasado, su hermana denunció que el opositor es sometido cada vez a mayores "torturas físicas como psicológicas". Prisoners Defenders acusó al régimen cubano de "estar matando a José Daniel Ferrer" con "ataques sónicos" y psicofármacos. En esa ocasión añadieron que el coordinador de la Unpacu no recibe atención médica y lo mantenían en encierro entre cuatro paredes, sin ver el sol.

