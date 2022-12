El opositor José Díaz Silva denuncia en Miami que el régimen cubano "ya pasó los límites de abuso y torturas"

(EFE).- El opositor cubano José Díaz Silva, que ha estado preso los últimos diez meses en la prisión Combinado del Este, de La Habana, y llegó a Miami el pasado sábado con una visa humanitaria, afirmó este martes que el "régimen ya pasó los límites de abuso y torturas" y que no espera "nada bueno" para 2023 en materia de derechos humanos en la Isla.

"Dejé más de 60 presos políticos en el Combinado", dijo este martes a EFE Díaz Silva, de 62 años y líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fundado en 2002 y actualmente con unos 48 miembros en prisión, según detalló.

Díaz Silva arribó el pasado sábado a Miami en un vuelo de American Airlines junto a su esposa, Lourdes Esquivel, miembro de la organización de mujeres opositoras Damas de Blanco.

Según narró, pasó los últimos diez meses en una celda de tres metros de ancho por cinco de largo en el Combinado del Este, la cárcel para presos comunes ubicada al este de la capital

Según narró, pasó los últimos diez meses en una celda de tres metros de ancho por cinco de largo en el Combinado del Este, la cárcel para presos comunes ubicada al este de la capital.

"Tengo 62 años, no tenemos nada para vanagloriarnos, ni un parque bonito. El principal delincuente es la policía, apoyada por jueces y tribunales. Hambre, miseria y sufrimiento es lo que hay en Cuba en estos momentos", señaló, y pidió "a la comunidad internacional" que interceda por la situación de las presas políticas, algunas de ellas madres de menores de edad.

Díaz Silva, padre de dos refugiados políticos que, según dice, "tuvieron que abandonar Cuba" anteriormente, José y Ernesto Díaz Esquivel, de 42 y 35 años, respectivamente, asegura que el Gobierno lo encarceló para, de esa manera, obligarlo a abandonar el país.

"Es lo que están haciendo. Nos tienen ahí como vía de intercambio. Espero que Estados Unidos no se preste para ese engaño", señaló desde Fort Myers, en la costa oeste de Florida, el opositor, a quien EE UU concedió una visa humanitaria.

"Tengo 62 años, me iba a morir allí, pero ellos me obligaron a abandonar el país, a un hombre que no cometió delitos. Esos jueces y fiscales tienen que ser condenados por la comunidad internacional", denunció el opositor, para quien la Fiscalía había pedido 14 años de cárcel, según detalló.

El opositor explicó que la intención del Gobierno cubano era sacarlo vía Nicaragua o Europa, pero él se negó, hasta que EE UU le concedió la visa humanitaria para reunirse con sus hijos en el sur de Florida.

"Me resistía evitando la confrontación, Lo que buscaban era que tuviera algún problema con un oficial para acusarme de desacato. Si no moría en prisión, me iban a matar. Ellos mismos me lo dijeron", precisó.

"No hay esperanza, ninguna. En el 2004 caí preso con mis dos hijos y tenía la esperanza y mira, estamos a finales de 2022 y nada. Se fue un tirano pero hay otro", dijo

Díaz Silva resaltó que no alberga esperanza alguna para el próximo año.

"No hay esperanza, ninguna. En el 2004 caí preso con mis dos hijos y tenía la esperanza y mira, estamos a finales de 2022 y nada. Se fue un tirano pero hay otro", dijo.

Díaz Silva pide "a la comunidad internacional" que interceda por la situación de presas políticas y cita el caso de Lisandra Góngora, madre de cinco niños, que se encuentra en la prisión de El Guatao.

"Eso es criminal. Hay que condenar eso. Tener una mujer presa así es criminal. Pero me siento contento de poder denunciar. Estamos haciendo una obra con cada denuncia, por las familias de los presos y por los mismos presos", agregó.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.