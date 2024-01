José Martí tumba el aumento del precio de la gasolina en Cuba

Empezó como un murmullo. Algunos conductores que aguardaban con sus vehículos en la cola para comprar combustible en el servicentro El Tángana, en La Habana, compartieron la noticia. "Acaban de decirlo en el noticiero", aseguraba un chofer con falta de aire y rostro casi violáceo. "Echaron para atrás los nuevos precios", concluía, ante la mirada anonadada de los otros que llevaban días en la fila.

Pocas horas antes de que entraran en vigor las nuevas tarifas, hasta cinco veces mayor que las anteriores, para la venta de gasolina y diésel en Cuba, las autoridades han cancelado la medida. La razón para el paso atrás ha sido explicada en la televisión nacional por Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación. La funcionaria ha justificado el frenazo por la ocurrencia de "un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos para la comercialización de los combustibles cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior".

La vida se detuvo en cada servicentro cubano a partir de un poco más de las dos de la tarde de este miércoles, cuando el anuncio se difundió por la televisión nacional. En otros tiempos, los que no hubieran estado delante de la pantalla televisiva habrían tardado horas en enterarse, pero, mal que bien, internet ha acortado los tiempos y ha acelerado las reacciones en la Cuba actual. Pocos minutos después de que se dijera ante los micrófonos del noticiero, el efecto de la rectificación oficial se notaba en las gasolineras.

"He pasado una madrugada muy fría en esta cola porque sabía que a partir del 1 de febrero el combustible costaría más. Ahora mismo siento que se han reído de mí, no veo esto como un alivio, esto es una burla"

"He pasado una madrugada muy fría en esta cola porque sabía que a partir del 1 de febrero el combustible costaría más. Ahora mismo siento que se han reído de mí, no veo esto como un alivio, esto es una burla", sentenciaba otro conductor de un auto Lada que había ya hecho "hasta amistades" con los cercanos conductores de un Polski Fiat y un viejo vehículo estadounidense de principios del siglo XX. Ante la crisis, no hay auto mejor o peor, lo que vale es si el dueño tiene o no acceso a la divisa, una carta blanca que, en principio próximamente, facilitará el acceso al preciado producto.

Y justamente los dólares serán los que comenzarán a marcar la diferencia cuando se implementen los nuevos precios, postergados por el supuesto hackeo a las redes del conglomerado militar Cimex, que lleva la gestión de las gasolineras de la Isla. El presunto ataque informático ha venido a agregar duda a la duda y desazón a una realidad que ya estaba bastante sumergida en la inquietud.

"¿Qué le pasa a esta gente?", se cuestionaba el conductor de un Moskvitch, que este miércoles se enteró del "paso atrás" después de más de 36 horas en la cola para abastecer combustible en El Tángana. A sus espaldas, la estatua de José Martí, que una vez sirvió para los más recalcitrantes eventos oficiales realizados en la Tribuna Antiimperialista, se veía en un peculiar y poco difundido escorzo.

La escultura, vista desde las bombas de gasolina, ya no mostraba este miércoles el perfil altivo, portando a su pequeño hijo y señalando con dedo acusador a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En lugar de eso, parecía apocada, humilde y más realista. Resumía el sentir de los frustrados conductores que no sabían si respirar aliviados o temer lo peor ante el cambio de fecha de las nuevas tarifas para la gasolina y el diésel.

"¡Retirada!", bromeó uno, parafraseando a unos populares dibujos animados cubanos. "El Apóstol lo ha dicho: para atrás, hay que retroceder", y el brazo, largo e inflexible, de la figura, parecía darle la razón. En un primer plano, las pantallas de las bombas de combustible marcaban un breve mensaje: "Err" de "error" o quizás de "erradicar" tan nefasta medida, justo antes de que se aplique.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.