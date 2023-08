Julita Osendi abandona Cuba y se muda a Estados Unidos

Después de varias pistas en sus redes sociales sobre su presencia en Estados Unidos, como fotos de visitas a lugares y comentarios, fue la propia ex periodista deportiva oficialista cubana Julita Osendi Díaz quien confirmó que se mudó a Cape Coral, Florida, hace un mes.

La polémica reportera, por años la voz del periodismo deportivo en la televisión estatal de la Isla, llegó a EE UU por reunificación familiar, "reclamada por uno de mis hijos, Henry, quien hace mucho tiempo me ha pedido que viniera", dijo este viernes a CiberCuba, medio con el que ha colaborado en los últimos tiempos después de ser desterrada del panorama oficialista tras su jubilación en 2014.

Recientemente, Osendi, que usa sus redes sociales con un tono crítico contra el régimen, aunque pasó años alabando el accionar del Gobierno y sus dirigentes dentro del deporte cubano, denunció el pasado 17 de abril el robo a plena luz del día de su celular en el Malecón habanero así como la posterior entrega del dispositivo por parte de la Policía.

Entonces denunció, tras contar que llamó a la Policía en el lugar del hecho y los uniformados no aparecieron por todo aquello: "No se puede salir, menos una mujer de la tercera edad. No existe un solo policía que pueda apoyar en una situación así (pasaron dos motos eléctricas que no habían recibido ningún aviso de la jefatura) y tercero: ¡Aquí no hay quien viva! y no es la serie española precisamente. De veras, ¡cuán arrepentida estoy por los años perdidos!".

: "¿Saben? Estoy cansada y triste, mucho, de haberme equivocado tanto. Y lo más triste es haber perdido la vida creyendo en esta falacia maquiavélica y atroz"

Un día después, denunció en otro escrito en la misma red social la violencia desatada en el país, como "ataques a niños que salen de escuelas y a los que le quitan mochilas, móviles; asaltos que acaban con la vida de personas que no divulgo porque no tengo pruebas (lo de los niños sí lo sé porque fue cerca de donde vivo), la cantidad de feminicidios que proliferan por todo el país".

"Es preocupante, muy preocupante, algo que va mucho más allá del despojo del que fui víctima que, después de todo, tengo que agradecer que no fui atacada con un cuchillo o un bate", añadió.

Otras de sus críticas más recientes fue por el 1 de mayo, Día Internacional de Los Trabajadores, al cuestionar qué se iba a celebrar en el país. "¿Vamos a festejar qué? De los tradicionales cuentos infantiles que tanto amo hay uno que puede abarcar a todo este desgobierno. Por supuesto que saben que me refiero a Pinocho. Claro, en una nueva versión porque en esta la nariz ha seguido y seguirá creciendo en medio de apagones, ausencia de gasolina, sin alimentos y sin medicamentos".

Además, añadió de manera rotunda: "¿Saben? Estoy cansada y triste, mucho, de haberme equivocado tanto. Y lo más triste es haber perdido la vida creyendo en esta falacia maquiavélica y atroz".

Osendi se volvió crítica contra el Gobierno cubano cuando, poco tiempo después de retirarse de sus labores periodísticas en la televisión, fue desatendida, según contó en varias ocasiones. "Es un aislamiento total. No me mencionan", dijo a la revista Alas Tensas.

Desde que comenzó a colaborar con CiberCuba, entrevistó a varios deportistas que escaparon de la Isla o abandonaron las delegaciones oficiales en otros países, como la campeona olímpica y mundial Osleydis Menéndez, quien llegó a EE UU por travesía luego de salir a través de Nicaragua. Sobre las fugas de los deportistas durante eventos internacionales, Osendi cree que "no es algo que haya que premiar, aunque de veras las circunstancias en las que este país (Cuba) ha vivido, te mueven a eso y esta cubana no los critica".

