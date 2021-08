Costa Rica da el estatuto de refugiada a la periodista cubana Karla Pérez

La periodista cubana Karla María Pérez, cuyo regreso a la Isla fue vetado, en marzo, por las autoridades de su propio país, recibió este lunes la condición de refugiada en Costa Rica.

Tal como explica ella misma a 14ymedio, "el refugio (no es asilo), me da automáticamente la residencia permanente en Costa Rica, que significa un estatus legal en el país, con acceso a seguro social, educación, finanzas, permiso de trabajo".

Periodista y editora en la revista ADN Cuba, Karla María Pérez voló por Copa Airlines de San José a Panamá el pasado marzo sin problemas, pero allí no la dejaron subir al avión, según contó entonces a este diario. No le dieron más explicación, "a pesar de que yo cumplía con todos los requisitos, mi prórroga pagada [del pasaporte que dura seis años y hay que prorrogar cada dos años sea residente o no en la Isla], mi prueba PCR, mi tiquete".

Un empleado de la aerolínea le dio a escuchar un audio "de una persona sin identificar de Migración de Cuba" que decía, asegura: "No, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales; Karla tiene prohibido entrar a Cuba".

"La dictadura cubana me destierra y Costa Rica, en este 'regreso', me recibe con los brazos abiertos y reconoce mi derecho a un pedacito de tierra"

Al conocer la aprobación del refugio, Pérez escribió en sus redes sociales que fue en Costa Rica, su segundo país, donde se hizo adulta y ha pasado los últimos cuatro años de su vida. "La dictadura cubana me destierra y Costa Rica, en este 'regreso', me recibe con los brazos abiertos y reconoce mi derecho a un pedacito de tierra", dijo.

La joven fue expulsada de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas "por motivos políticos" en 2017 cuando estudiaba periodismo. Estaba vinculada con el Movimiento Somos+ y había publicado en sitios digitales críticos con el Gobierno. Luego viajó a Costa Rica gracias a una beca y se graduó el pasado diciembre.

"La meta es seguir dando la pelea contra la dictadura desde el periodismo, como lo vengo haciendo desde hace ya más de cuatro años", afirma ahora a este diario. "No pierdo las esperanzas de poder regresar a mi país. Ser libre de elegir, básicamente".

Es una práctica común que las aerolíneas impidan subir a sus aviones a cubanos que han superado los dos años fuera de la Isla, el tiempo reglamentario para mantener la residencia establecido en la Ley Migratoria que entró en vigor en 2013. Con esa legislación, las autoridades filtran a los emigrados que tras pasar 24 meses fuera del territorio nacional mantienen una postura crítica con el régimen.

La situación se ha repetido en otras ocasiones porque las aerolíneas que vuelan a Cuba han firmado acuerdos que les obligan a trasladar de vuelta a un pasajero si lo dejan embarcar sin antes tener la confirmación de que puede entrar en el país.

Sobre las protestas del 11 de julio (11J) en la Isla, en la que participaron miles de cubanos, Pérez dice que "son un sueño hecho realidad": "Me identifico totalmente con las demandas de esas personas que salieron a las calles, despojadas del miedo, a pedir libertad. Tal vez yo estaría presa actualmente en Cuba, porque el 11J la casa se me hubiera quedado chiquita".

La reportera aprovecha para enviar "muchas fuerzas" a sus compañeros que luchan dentro de Cuba, "sobre todo a los y las colegas periodistas'' y puntualiza: "Acá afuera vamos a seguir denunciando y presionando, porque el silencio ya se acabó. No vamos a callar. Del 11J no se regresa. ¡Es para adelante!".

