Ktivo Disidente, condenado a la cárcel por pedir la libertad de los presos políticos en Cuba

El activista y opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, fue condenado este martes a dos años y seis meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato. Díaz González llevaba casi siete meses de reclusión en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, después de haber pedido libertad para los presos políticos subido al muro de un parque infantil, en el habanero bulevar de San Rafael.

El tribunal ratificó la petición de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, según reportó en Twitter El Toque Jurídico, por "subirse en un muro y protestar". El pasado julio, las autoridades negaron al opositor el pago de una fianza de 10.000 pesos para salir de prisión, a petición de la propia Fiscalía.

Según Manuel Gómez, un amigo de Díaz González entrevistado por Diario de Cuba, los tribunales han incumplido sistemáticamente todos los procedimientos jurídicos a los cuales tenía derecho el activista.

Después de sufrir maltratos, encierros en una celda de castigo y declararse varias veces en huelga de hambre, Díaz González ha reclamado que se le califique como prisionero político, negándose a usar el mismo uniforme de los presos comunes.

"El hecho de que Ktivo sea acusado de desacato y desobediencia complica la denuncia sobre su caso", anticipó en un artículo publicado este martes el jurista Eloy Viera Cañive. Esta acusación, explica, no obliga a la Fiscalía a emitir un documento de "conclusiones provisionales", que consigna los hechos imputados al acusado y enumera las pruebas.

La ausencia de esta obligación y, por tanto, del documento, impide que las organizaciones defensoras de derechos humanos dispongan de la información para demostrar que se trata de una sentencia injusta.

"En el caso de Ktivo (como en el de muchos presos políticos que han sido juzgados mediante lo que otrora se conocía como procedimiento sumario) ha primado el secreto", denuncia Viera, que también lamenta que los juicios no se permita la presencia de observadores y de la prensa.

Cubalex ha lamentado que, mientras al activista le esperan dos años y medio privado de libertad, el cantautor oficialista Fernando Becquer, denunciado por abusos sexuales por una treintena de mujeres, ha recibido cinco años sin internamiento y "anda en la calle haciendo mandados".

Carlos Ernesto Díaz González se manifestó el 4 de diciembre de 2020 para pedir la libertad de Luis Robles, conocido como "el joven de la pancarta". Posteriormente se unió a la plataforma Archipiélago y fue detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos.

Su ingreso en prisión se produjo finalmente tras la protesta en el bulevar de San Rafael, en abril de este año, donde gritó: "No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", mientras los transeúntes lo grababan en sus celulares. Finalmente, varios oficiales lo bajaron del muro y lo condujeron a una estación policial. Poco después, fue trasladado a Cienfuegos.

