Subido a un muro en Centro Habana, un activista pide libertad para los cubanos

"Si quieren que viva Fidel', bueno, que viva Fidel, eso es un problema que es de ustedes. ¡Yo no quiero ser comunista!". La frase se oyó en voz muy alta a primera hora de la mañana de este jueves en el boulevard de San Rafael en La Habana. Algunos se paraban y miraban, otros grababan con sus celulares.

El clamor provenía de un solo hombre, Carlos Ernesto Díaz González (conocido en redes sociales como Ktivo Disidente), subido sobre el portón de entrada de un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industria, una área peatonal muy transitada porque incluye numerosos comercios y conecta a los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja. A escasos metros del lugar está también una tienda en moneda libremente convertible (MLC).

"El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", seguía el activista en una arenga que se prolongó durante unos cinco minutos

"No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país", exigía. "El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", seguía el activista en una arenga que se prolongó durante unos cinco minutos.

En varios momentos de su intervención, el hombre afirmaba: "Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país, sean o no comunistas". Díaz González es miembro del colectivo Archipiélago y estuvo detenido en noviembre del pasado año, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos.

"Ahorita me parquean a dos o tres ahí para que me hagan un acto de repudio, a un cubano que está alzando la voz... Pero eso va a seguir siendo así hasta que no nos pongamos como tenemos que ponernos y exigir lo que tenemos que exigir porque nos toca, porque tenemos derecho a tener derechos", dijo haciendo referencia a la represión cotidiana del régimen cubano contra los opositores o ciudadanos comunes que critican al Gobierno.

Este miércoles, unas horas antes de encaramarse a ese muro de La Habana, Ktivo Disidente había subido un video en el que invitada a los cubanos a una marcha a favor de la liberación de los presos políticos.

Durante su discurso, el hombre recibió gritos de desacuerdo de algunas personas que exigían que se callara, pero él no se amilanó. "El pueblo tiene perro miedo, el pueblo está aterrorizado: citaciones, un jefe de sector arriba de ti, un chivatón arriba de ti. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así?", insistía.

"Tú sí puedes comprar ahí", advertía a otro que le pedía silencio desde la cola para entrar a la tienda en divisas, donde la fila comienza a formarse desde bien temprano en la mañana y venden productos de aseo personal y de limpieza para el hogar.

El hombre pidió libertad para los presos políticos cubanos y volvió a insistir: "Todos los cubanos merecemos participar en la vida política del país. Hay que contar con nosotros. ¡Inclusión! ¡Una patria inclusiva!". "No tenemos que ser comunistas obligados ni socialistas. El comunismo por donde quiera que ha pasado es un desastre. Lo que nos van a meter aquí es una Corea del Norte".

Después, el hombre bajó sin ofrecer resistencia y, según los testigos, fue esposado e introducido en un carro. "No sé más de esta triste historia", afirmó uno de los presentes

La policía comenzó a reunirse a su alrededor, pero su intervención se veía entorpecida por la altura del lugar desde donde gritaba el hombre. Finalmente, más de una decena de uniformados alrededor de la esquina ordenaron a los transeúntes que apagaran los móviles o se alejaran de la zona.

Después, el hombre bajó sin ofrecer resistencia y, según los testigos, fue esposado e introducido en un carro. "No sé más de esta triste historia", afirmó uno de los presentes.

Las protestas en esa calle tienen un antecedente cercano. El 4 de diciembre de 2020, el joven Luis Robles se manifestó también en ese mismo Boulevard de La Habana, a pocos metros de donde ocurrieron los hechos de este jueves. En aquel momento, el activista se manifestó pacíficamente, al mostrar con sus brazos en alto una pancarta en la que pedía libertad, el fin de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

En marzo de este año, Robles fue sentenciado a cinco años de prisión y en la sentencia los jueces justificaron su decisión porque el joven mantuvo un "marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema social y el desarrollo económico interno".

