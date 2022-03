Luis Robles, el "joven de la pancarta", es sentenciado a cinco años de cárcel

El activista Luis Robles, el "joven de la pancarta", fue sentenciado a cinco años de cárcel por manifestarse pacíficamente en el céntrico Boulevard de la calle San Rafael de La Habana con un cartel en sus manos que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero cubano Denis Solís.

Según la sentencia judicial, a la que tuvo acceso 14ymedio, en el juicio quedó "probado" que Robles "respondió a una convocatoria" del influencer cubano "Alexander Otaola de pronunciarse" en contra de la detención de Solís, "de las autoridades policiales, de los dirigentes del Estado y el Gobierno", y de "realizar cualquier acto dirigido a desestabilizar el orden interno, manifestarse públicamente en las calles contra el sistema económico y social cubano".

Las frases "Libertad. No más represión. #free-Denis [Solís]", que se leían en el cartel que portaba Robles, "se oponía a las decisiones de las autoridades" que determinaron el arresto de Solís, justifica el Tribunal Provincial de La Habana, donde fue procesado judicialmente el activista.

La sentencia fue fechada el pasado 28 de marzo, día en que las autoridades notificaron a Robles, pero tanto el joven como sus familiares solo tuvieron acceso al documento este miércoles, confirmó su hermano Landy Fernández Elizastigui a este diario.

"Los hechos fueron manipulados por plataformas digitales al servicio del enemigo" para "desacreditar el funcionamiento profesional de las autoridades policiales" cubanas

En el texto, los jueces afirman que el joven mantuvo un "marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema social y el desarrollo económico interno", argumentando que "comenzó a gritar frases como las que mostraba en el cartel y otras de desacuerdo con las decisiones adoptadas por la dirección del país para resistir el bloqueo económico al que está sometida Cuba por los Estados Unidos".

Robles se movió "de una lado para otro para convidar a las personas que allí estaban a que lo siguieran y de esta manera generar desorden. Además, argumentan que "los hechos fueron manipulados por plataformas digitales al servicio del enemigo" para "desacreditar el funcionamiento profesional de las autoridades policiales" cubanas.

La Fiscalía, en el juicio que se efectuó hace más de tres meses y medio, había pedido para el joven seis años de prisión por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. A Robles se le negó en varias ocasiones la solicitud de un cambio de medida cautelar en su prisión provisional.

Robles fue detenido el 4 de diciembre de 2020 por protestar en el Boulevard San Rafael, en La Habana. Se manifestó pacíficamente, al mostrar con sus brazos en alto una pancarta en la que pedía libertad, el fin de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

Tres días antes de salir a la calle a manifestarse pacíficamente, Robles grabó un video que se publicó mucho después y donde habló de sus pensamientos, deseos y también de las razones que lo llevaron a ser contestatario.

"Deseamos de corazón un cambio, un cambio de sistema, un cambio de país, porque realmente el comunismo ha convertido a este país en un verdadero infierno, en un infierno donde prácticamente es imposible respirar, no solamente respirar aire, si no respirar paz, respirar tranquilidad", afirmó en el material.

"Nos han quitado hasta la libertad de pensar, quieren mandar hasta en lo que pensamos"

En otro momento, dijo que "la libertad es lo más grande que uno puede tener en la vida y estos descarados comunistas desde que llegaron nos han cortado todo tipo de libertades, libertades a una libre religión, libertades a una libre ideología, libertades a tú elegir a quién te dé la gana, no al que te impongan". Y continuó: "Nos han quitado hasta la libertad de pensar, quieren mandar hasta en lo que pensamos".

A inicios de este mes de marzo, el joven de 29 años hizo pública una carta en la que reiteró su lucha y su objetivo: "libertad para el pueblo de Cuba". En la misiva, Robles vuelve a las razones que lo llevaron a realizar la protesta pacífica que hoy lo tiene en la cárcel.

"Decidí romper el silencio porque me cansé de ver cómo mi país se destruye y el Gobierno no hace nada por arreglarlo", explica, "porque pienso que el mayor enemigo que tiene Cuba no está afuera sino sentado en la silla presidencial".

Así, asegura que su acción fue para que "el miedo y la censura no sigan gobernando en la sociedad cubana, para que expresar lo que piensas y sientes en cualquier lugar no sea motivo para ir a la cárcel, porque quiero que Cuba sea un país para los cubanos, no importa su manera de pensar, para que las calles de mi país sean para todos y no solo para los comunistas".

