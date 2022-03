"El mayor enemigo de Cuba no está afuera sino sentado en la silla presidencial"

Luis Robles, el "joven de la pancarta", sigue sin recibir su sentencia a pesar de que el próximo miércoles se cumplen tres meses de su juicio. La Fiscalía pidió para él seis años de cárcel por los delitos de resistencia y propaganda enemiga.

Preso desde que fue detenido el 4 de diciembre de 2020 por caminar por el Boulevard de San Rafael de Centro Habana con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro y actualmente en el exilio, el joven de 29 años ha hecho pública una carta en la que reitera su lucha y su objetivo: "libertad para el pueblo de Cuba".

En la misiva, fechada el 3 de marzo y entregada a su hermano, Landy Fernández Elizastigui, durante una visita el pasado miércoles a la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana, Robles vuelve a las razones que lo llevaron a realizar la protesta pacífica que hoy lo tiene en la cárcel.

Para que "el miedo y la censura no sigan gobernando en la sociedad cubana, para que expresar lo que piensas y sientes en cualquier lugar no sea motivo para ir a la cárcel, porque quiero que Cuba sea un país para los cubanos

"Decidí romper el silencio porque me cansé de ver cómo mi país se destruye y el Gobierno no hace nada por arreglarlo", explica, "porque pienso que el mayor enemigo que tiene Cuba no está afuera sino sentado en la silla presidencial".

Así, asegura que su acción fue para que "el miedo y la censura no sigan gobernando en la sociedad cubana, para que expresar lo que piensas y sientes en cualquier lugar no sea motivo para ir a la cárcel, porque quiero que Cuba sea un país para los cubanos, no importa su manera de pensar, para que las calles de mi país sean para todos y no solo para los comunistas".

Manifiesta que salir con aquella pancarta y seguir expresando lo que piensa es la manera de "ser la voz de muchos que decidieron callar", y menciona a Denis Solís –excarcelado a cambio del destierro a Serbia–, a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez Osorbo, "presos solo por querer para Cuba patria y vida".

Sobre Osorbo ofreció noticias este viernes la curadora Anamely Ramos, quien asegura que la abogada del rapero "recibió una notificación de que empezaría el proceso del juicio", que el encarcelado espera desde que fue detenido, el pasado 18 de mayo, acusado de "atentado", "desórdenes públicos" y "evasión de presos o detenidos" por unos hechos acaecidos el 4 de abril, en una manifestación en la calle Damas, frente a la sede del Movimiento San Isidro, cuando la policía intentó detenerlo y él se negó a subirse a la patrulla.

Ese proceso, explica Ramos en un post de Facebook, "incluye varios procedimientos como que sea emitida la petición fiscal, que aún no tenemos". La situación, continúa, "era lo que temíamos: que la cobertura internacional de la invasión a Ucrania fuera utilizada por el Estado cubano para dar una vuelta más de tuerca a la represión y 'solucionar' el problema con sus opositores más visibles".

La curadora, que este mismo miércoles anunció su salida del Movimiento San Isidro, no sabe si el proceso incluirá también a Otero Alcántara, dado que su causa está en el mismo expediente de Osorbo, pero afirma que estos días pasados ha estado mucho en contacto con el cantante, quien ha pedido a todos "que estén atentos de cómo vamos a asumir el juicio".

"Es impresionante la claridad que mantiene para entender lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando con él. Maykel nunca se ha anulado, y eso es de admirar después de nueve meses preso. Él se sabe mucho más que una víctima, mucho más que un preso. Y como tal se comportará hasta el final".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.