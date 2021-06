Liberado 'El Invasor', el rapero contestatario de Bayamo

El rapero contestatario Ramón Eusebio López Díaz, El Invasor, detenido el pasado viernes por la Seguridad del Estado, fue liberado este lunes. Él mismo lo confirmó a través de sus redes sociales, dando cuenta también de la liberación de Frank Rainis Mora Cobas, conocido como EpikoPro y que lo acompañaba en su vivienda la noche de su detención.

En conversación con 14ymedio la representante del artista agregó que el joven “ya está en su casa con su familia” y que hasta mañana no estará disponible para dar entrevistas.

El cantante, de 30 años y crítico del régimen, había transmitido en directo el momento del arresto y la irrupción en su casa de los efectivos de la policía y la Seguridad del Estado, desde su perfil de Facebook.

"Me han llenado de policías todo esto", informaba El Invasor a sus seguidores. "Que no le pase nada a mi abuelo, que no le pase nada a mi mamá", decía a gritos a los agentes, del otro lado de la puerta.

"¡Hasta cuándo es el abuso en este país!", clamaba el músico entre improperios. "Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a esta revolución traidora", decía. "No sé cuántas medallas tiene ahí y miren cómo se está cayendo el techo. Pónganse del lado del pueblo, que es lo que tienen que hacer, que esto se tiene que acabar ya", se explayaba.

El rapero también pidió a sus seguidores salir a las calles a reclamar su libertad y a protestar contra el régimen.

Un oficial le dijo que se alegraba de que estuviera grabando "la situación" y lo conminó a no agredir a los agentes.

El Invasor había compuesto Oe, policía pinga, un tema que reta a las fuerzas del orden en Cuba y que está basado en un video que mostraba la celebración en las calles de una multitud de bayameses por el triunfo del equipo de la provincia Granma en la última Serie Nacional de Béisbol.

El video se hizo viral, sin embargo, por el coro que, a ritmo de conga, repetía: "Oe, policía, pinga", una frase crítica con el Ministerio del Interior.

