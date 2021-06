La Seguridad del Estado arresta a otro rapero contestatario

La Seguridad del Estado irrumpió este viernes en la vivienda del rapero contestatario Ramón Eusebio López Díaz, El Invasor, en Bayamo, y se lo llevó detenido. El cantante de 30 años, crítico del régimen, transmitió en vivo el momento del arresto desde su perfil de Facebook.

"Me han llenado de policías todo esto", informaba El Invasor a sus seguidores. "Que no le pase nada a mi abuelo, que no le pase nada a mi mamá", decía a gritos a los agentes, del otro lado de la puerta.

"¡Hasta cuándo es el abuso en este país!", clamaba el músico, quien pidió libertad de expresión en la Isla.

En el video, se oye a la madre de El Invasor decirle que la Policía tenía una orden de registro para llevarse su computadora, a lo que el músico se negó tajantemente, entre improperios.

"Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a esta revolución traidora", decía. "No sé cuántas medallas tiene ahí y miren cómo se está cayendo el techo. Pónganse del lado del pueblo, que es lo que tienen que hacer, que esto se tiene que acabar ya", se explayaba.

El rapero también pidió a sus seguidores a salir a las calles a reclamar su libertad y a protestar contra el régimen.

Un oficial le dijo que se alegraba de que estuviera agravando "la situación" y lo conminó a no agredir a los agentes.

El régimen cubano utiliza figuras penales como el atentado, la peligrosidad predelictiva o el desacato para encarcelar por meses o años a los jóvenes disidentes. El Invasor había compuesto Oe, policía pinga, un tema que reta a las fuerzas del orden en Cuba.

La represión crece en la Isla, que vive su peor crisis económica en 30 años. Luis Robles, un joven cuyo único delito fue levantar un cartel pidiendo libertad para el rapero Denis Solís, podría ser condenado a seis años de prisión por "propaganda enemiga", según la fiscalía.

El Gato de Cuba, cuyo nombre es Yoandi Montiel Hernández, fue detenido en abril por transmitir sus opiniones críticas en un popular programa de YouTube y Facebook que creó desde su casa en La Habana. Montiel pidió recientemente que le comunicaran a sus seguidores que "no ha hecho ningún trato con la dictadura".

También están presos el rapero Maykel Castillo Osorbo, uno de los cantantes del icónico tema Patria y Vida, la activista Thais Mailen Franco y el periodista Esteban Rodríguez, que habían pedido la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en aquel momento detenido en el hospital Calixto García de La Habana.

