El reportero Esteban Rodríguez es trasladado de la cárcel al hospital tras dar positivo a covid-19

El reportero independiente Esteban Rodríguez fue trasladado este martes desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en La Habana, donde permanece ingresado tras dar positivo a covid-19, según cuenta a 14ymedio su esposa, Zuleidis Gómez Cepero.

"Me llamó un oficial de la Seguridad del Estado para informarme que Esteban se encuentra en la sala de penados de La Covadonga y que está ingresado con covid-19”, explica Gómez Cepero. El traslado ocurrió durante la noche y el oficial comunicó que el activista “se encuentra asintomático” por el momento. Gómez Cepero agregó que su esposo es hipertenso y asmático.

El reportero se encuentra encarcelado desde el pasado 30 de abril después de participar en la manifestación pacífica de la calle Obispo en la que activistas reclamaron el fin del cerco policial en la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, donde permanecía el artista en huelga de hambre y sed.

Gómez Cepero había denunciado esta semana que el pasado domingo su esposo había sido trasladado de la cárcel de Valle Grande a la prisión de alta seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Advirtió que al activista le había subido la presión arterial y que estaba siendo víctima de malos tratos. Le tenían puestas las esposas "las 24 horas del día" en manos y pies, y además lo tenían “aislado en una celda”.

La joven también hizo un llamado a todos los activistas a salir a la calle a pedir la libertad del periodista independiente. "Me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo ha salido a las calles a reclamar la libertad de tantos y tantos, el que me venga a ver a mí, que no venga a darme muela, a darme escritos, a darme posts, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como él se merece que lo hagan", expresó este lunes en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Esteban Rodríguez cumplió un mes y medio encarcelado y está siendo procesado penalmente por "desorden público" y "resistencia".

Desde la detención de los manifestantes en la calle Obispo, varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata. Algunos activistas de la Isla consideran que el país está viviendo "una nueva versión de la Primavera Negra" de 2003 tras el incremento de la represión por parte del régimen.

Solo en el mes de mayo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó más de 900 acciones violentas, algo que, denuncian, constata una "represión más amplia y personalizada" contra la sociedad civil con el objetivo de "silenciar a toda la disidencia".

