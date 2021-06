Luis Robles habla con su hermano tras dos meses sin derecho a llamadas telefónicas

Tras más de dos meses sin escuchar la voz de su hermano, Landy Fernández pudo hablar telefónicamente con Luis Robles Elizastigui, el activista detenido el pasado 4 de diciembre durante una protesta en el Boulevard de La Habana. Este martes una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este alivió la incertidumbre de la familia.

El último contacto telefónico había sido el 31 de marzo pasado y durante todo ese tiempo el hermano de Robles no tuvo noticias de primera mano, según contó a 14ymedio el propio Fernández: "Me acaba de llamar, fue breve pero me dijo que me llamará mañana de nuevo".

Landy Fernández se siente aliviado después de haber podido hablar con su hermano y explica que el 13 de mayo Luis Robles recibió la visita de su abogado, el segundo encuentro que tiene con su representante legal desde el día del arresto en la calle San Rafael de la capital cubana.

"Según el abogado, Luis está bien y me dijo que ya no había recibido más malos tratos en la cárcel y que se pusieron de acuerdo en cuanto a la defensa que presentarán"

"Según el abogado, Luis está bien y me dijo que ya no había recibido más malos tratos en la cárcel y que se pusieron de acuerdo en cuanto a la defensa que presentarán". El hermano detalla además que la semana pasada le pudo llevar a la cárcel "una jaba" con alimentos y productos de aseo.

Robles, de 28 años y nacido en Guantánamo, fue arrestado tras exhibir una pancarta en la que se podía leer "Libertad, no más represión, #FreeDenis". El joven, graduado en Informática y padre de un hijo, recibió en ese momento el apoyo de los transeúntes cuando la policía intentaba reducirlo a la fuerza.

La Fiscalía pidió a Luis Robles una condena de seis años por el supuesto delito de "propaganda enemiga", y un año por el supuesto delito de "resistencia", para una sanción conjunta de seis años de prisión. Fue declarado prisionero de conciencia por la ONG Prisoners Defenders a comienzos de enero de 2021.

Sobre las razones de Robles para llevar a cabo su protesta Fernández Elizastigui contó a 14ymedio en una reciente entrevista que su hermano siempre "ha pensado diferente respecto al régimen", por lo que "simple y llanamente se cansó, dijo basta y quiso protestar pacíficamente". Denunció además que Robles le contó que había recibido malos tratos y amenazas de las autoridades y que un día "lo golpearon, lo desnudaron, lo mojaron y lo cambiaban cada dos horas de una celda a otra".

"La última vez que lo metieron en la celda de castigo fue cuando Humberto López dijo en el noticiero que para el 12 de marzo habían convocado a una manifestación en la Plaza de la Revolución", detalló en ese momento.

