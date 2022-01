Liberados dos de los manifestantes de la calle Obispo tras ocho meses en prisión

Los activistas Inti Soto y Ángel Cuza, dos de los seis manifestantes detenidos tras la sentada del 30 de abril en la calle Obispo de La Habana, fueron liberados este martes, tras ocho meses en prisión, confirmó a 14ymedio Mary Karla Ares, periodista independiente arrestada también durante la protesta.

Cuza se encontraba en la prisión del Combinado del Sur, en Matanzas. "Acabo de hablar con él, realmente no ha llegado ni a su casa, va en camino. He mantenido contacto con él todo este tiempo y ahora me llamó para darme la noticia", dijo Ares.

Por su parte, la esposa de Soto, en conversación con este diario, contó que el activista fue liberado en la tarde de este martes y se encontraba en la prisión de Taco Taco, en San Cristóbal, Artemisa. "Estamos contentos, pero muy nerviosos. Ya vamos camino a recogerlo porque nos llamó para que fuéramos a buscarlo", explicó.

En septiembre pasado, los activistas Thais Mailén Franco Benítez y Yuisan Cancio también fueron liberados. Anteriormente, en mayo, había sido excarcelada Mary Karla Ares. En prisión aún mantienen al reportero Esteban Rodríguez; su familia por el momento no tiene noticias de que vaya a ser liberado.

En su protesta, los manifestantes intentaban acercarse a la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que entonces realizaba una huelga de hambre, cuando la Policía trató de impedirles el paso. En ese momento, se sentaron para protestar contra lo que consideraban una limitación de su derecho a la libre circulación y fueron detenidos.

El video, transmitido en vivo desde el lugar, provocó una amplia solidaridad con los detenidos de aquella jornada. Amnistía Internacional fue una de las primeras organizaciones internacionales que pidió la liberación inmediata de estos manifestantes.

