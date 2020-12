Llevan a juicio a joven cubano por negarse a pasar el Servicio Militar Activo

Oscar Kendri Fial Echavarría, de 19 años, será juzgado este martes en Santiago de Cuba bajo la acusación de "desobediencia" por no alistarse en el Servicio Militar Activo (SMA). El joven afirma que portar y utilizar armas va contra sus principios religiosos como cristiano.

"El jefe de sector me llevó una citación a mi casa. Entró y empezó a hablar alto y a decir que si no me presentaba me iba a meter preso. Yo le dije que no podía pasar el servicio militar por mis principios como cristiano", narró Fial Echavarría a la youtuber Ruhama Fernández.

El joven, residente del municipio de Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba, tuvo su primer encuentro con la policía el pasado 11 de diciembre cuando fue citado y luego detenido por casi 24 horas. Para salir en libertad, su familia tuvo que pagar una fianza de 1.000 pesos cubanos.

Sobre su arresto, el santiaguero contó que le hicieron firmar un papel sin saber qué decía. Además, manifestó el acoso y ofensas del jefe del sector, a quien denunció en el departamento de atención a la ciudadanía del Ministerio del Interior. Según cuenta, el policía fue amonestado.

"Si nosotros debemos respetar todas las leyes como lo hacemos, también deben respetar los principios de mi hijo", dijo el padre del joven durante un video grabado por la youtuber Ruhama Fernández y denunció que su hijo ha sido hostigado en varias ocasiones por su decisión.

Fial Echavarría fue convocado para la vista oral del juicio este 22 de diciembre a las 8:00 am, según consta en la citación oficial que le entregó el Ministerio del Interior.

Cuba forma parte de la treintena de países que mantienen el servicio militar obligatorio. A pesar de las críticas recibidas por su dureza, las autoridades no han aceptado su profesionalización bajo el argumento de que cuentan con recursos limitados para estimular económicamente el reclutamiento.

En el mes de octubre, el activista Osmel Rubio Santos fue detenido por varias horas por la Seguridad del Estado, pocos días después de que se declaró objetor de conciencia y se negó a alistarse en el Servicio. Rubió entregó una carta en el Comité Militar del Cotorro negándose a alistarse. En el documento explicaba que estaba en contra de empuñar las armas para defender al régimen comunista, y que solo iba a hacer uso de ellas para "tumbar la dictadura cubana".

Para evadir el Servicio, muchos jóvenes han apelado por años a infligirse algún daño como una vía para ser declarados no aptos y además quedaban sin sanción por parte de la Fiscalía Militar. Sin embargo, en diciembre de 2019 ese mecanismo llegó a su fin porque el Gobierno dictaminó que las autolesiones serían consideradas un delito de evasión de las obligaciones del servicio militar y se castigarían por la vía penal.

