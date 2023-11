La madre de Luis Robles inicia una huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo

Yindra Elizastigui, madre de Luis Robles, "el joven de la pancarta", preso desde diciembre de 2020 en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, anunció que inicia una huelga de hambre para exigir la libertad de su hijo y de los presos políticos cubanos. La decisión de Elizastigui se conoce pocas horas después de la reunión que tuvieron varios familiares de presos políticos cubanos con el representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, de visita en la Isla.

"Yo me he trazado a partir de hoy comenzar por una huelga de hambre" dijo con firmeza y de manera pausada la madre de Robles en una transmisión en vivo a través de Facebook este sábado. "Lo hago por la libertad de mi hijo, por la libertad de todos los presos políticos cubanos que se encuentran injustamente allí encarcelados, que han sufrido de maltratos de todo tipo".

Elizastigui denunció que son muchas las personas que apoyan a los presos políticos y sus familiares pero que el régimen cubano "colman de mentiras" a los organismos internacionales sobre estos encarcelamientos y la represión. "Mentiras que consisten en [decir] que nuestros hijos no están presos por asuntos políticos, que nuestros hijos tienen y reciben la atención médica que requieren, que nuestros hijos y nuestras familias nunca han sido maltratadas por ningún oficial, por ninguna autoridad, donde todos conocen que esto es mentira, es mentira todo eso", explicó.

La madre de Robles no mencionó si fue uno de los familiares que se reunió con Gilmore en La Habana, pero varias fuentes confirman que estuvo en el encuentro. Según EFE, el representante de la UE se reunió, además, con periodistas independientes, activistas del colectivo LGBT e intelectuales críticos.

"Todos conocen que soy una persona enferma, hipertensa, diabética, cardiópata, pero creo que no queda otro camino", detalló Elizastigui y agregó: "Ya no pido el [traslado a un] campamento [un régimen de mínima severidad] de mi hijo Luis, pido su liberación. Ya el próximo 4 de diciembre mi hijo cumple tres años de estar encerrado injustamente. Y si era un castigo, ya es suficiente porque ustedes saben que mi hijo es inocente".

La mujer responsabilizó a las autoridades cubanas y a la Seguridad del Estado por lo que pueda suceder con su salud y la de Robles

La mujer responsabilizó a las autoridades cubanas y a la Seguridad del Estado por lo que pueda suceder con su salud y la de Robles, "porque ya teniendo en cuenta la pérdida que tuvimos del preso político muerto recientemente [ Luis Barrios Díaz], sí temo por la salud de mi hijo, sí temo por la seguridad de mi hijo".

"Libertad para Luis Robles Elizastigui y libertad para todos los presos políticos y de conciencia", concluyó.

Luis Robles fue encarcelado tras manifestarse pacíficamente el 4 de diciembre de 2020 en el boulevard de San Rafael, en La Habana. Su protesta consistió en portar una pancarta que decía: "Libertad, NO + represión, Free Denis", pidiendo la liberación del rapero Denis Solís, integrante del Movimiento San Isidro que había sido condenado a ocho meses de prisión.

Robles purga su condena en el Combinado del Este, donde espera el cambio a un régimen de mínima seguridad en el campamento de La Lima, en Guanabacoa, La Habana. El traslado fue prometido por las autoridades a finales de agosto de este año, sin embargo no ha sido cumplido.

Desde su reclusión, Robles ha sufrido todo tipo de vejaciones en el penal. Su madre ha denunciado en distintas ocasiones la tortura física de la que ha sido objeto, al ser golpeado y exhibido desnudo en el recinto carcelario, a lo que se suma el maltrato psicológico y la reclusión en celdas de castigo, que también repercute en sus familiares, como han explicado tanto su hermano, Landy Fernández Elizástegui a 14ymedio, en entrevistas anteriores.

El pasado año, Yindra Elizástigui denunció que su hijo no había recibido atención médica para una neumonía o bronquitis que no le pudieron diagnosticar acertadamente en la posta médica de la cárcel, por lo cual fue remitido a una institución hospitalaria. Sin embargo esta indicación médica no fue cumplida por las autoridades carcelarias.

