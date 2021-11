La plataforma estadounidense MailChimp bloquea las cuentas de los medios independientes de Cuba

La plataforma MailChimp, usada a nivel mundial para gestionar y automatizar el envío de correos electrónicos, ha dejado colgados de la brocha a numerosos usuarios cubanos que utilizaban sus servicios para enviar boletines informativos o promocionar sus productos. Desde hace dos semanas, el gigante estadounidense de las campañas por e-mail cerró las cuentas de clientes vinculados con Cuba sin preaviso y sin explicación pública, aunque se sospecha de que se trata de una medida vinculada al embargo.

El pasado viernes, el boletín que desde hacía más de tres años se enviaba de manera puntual cada semana con un resumen de textos de 14ymedio, no pudo llegar a la bandeja de entrada de miles de sus suscriptores. En un primer momento, el problema parecía deberse a percances técnicos, por lo que este diario publicó una disculpa en sus redes sociales para calmar los ánimos de los lectores preocupados.

La empresa editora de 14ymedio tiene su sede en España debido a la imposibilidad de registrar un diario independiente en Cuba, por lo que en principio no debería verse afectada por el embargo. Empero, con el paso de los días y numerosas tentativas de entrar a la cuenta de MailChimp, la situación parece ser la misma que afecta a otras cuentas de diarios, negocios y plataformas dirigidos a los lectores cubanos. Todos los intentos de contactar al servicio técnico del proveedor de servicios de marketing por correo electrónico han sido infructuosos.

Este diario no ha podido contactar vía telefónica con la plataforma, que no facilita un número de contacto en su web. Los correos enviados tampoco han obtenido respuesta aunque se ha generado una petición de asistencia que hasta la fecha no ha tenido solución. Los servicios de asesoría más personalizados, como el chat individualizado, están vinculados al pago de cuotas más elevadas. Dentro de la cuenta, desaparecida hasta el día de hoy, está la base de datos de miles de suscriptores del boletín de 14ymedio.

Aunque esos datos pertenecen a nuestro diario, por el momento parece imposible recuperarlos para poder trasladar el envío del boletín de cada viernes hacia otra plataforma.

El corte del servicio se produce pocos días antes de que ocurra la Marcha Cívica convocada para el próximo 15 de noviembre en Cuba, durante la que se espera que el régimen de la Isla corte el acceso a numerosas redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Informar vía correo electrónico era una alternativa para los medios informativos dentro de la Isla, pero la decisión de MailChimp ha cortado esa posibilidad.

La compañía, fundada en 2001 y con sede en Atlanta, Estados Unidos, no ha hecho público hasta ahora ningún comunicado explicando lo sucedido.

En el mismo caso están también las revistas independientes cubanas AM:PM y Periodismo de Barrio. "Hace un par de semanas Mailchimp se acordó que existe el bloqueo. Y nos desapareció años de esfuerzo", denunció en sus redes Rafa G. Escalona, al frente del primer medio. Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio calificó la actuación de MailChimp de "lamentable", a lo que contestó Escalona: "Lo peor es que no hubo un aviso, no hubo un período de gracia para la migración, nada".

El correo electrónico ha sido, en las últimas décadas en Cuba, una alternativa muy importante a la navegación web debido a las bajas velocidades de conexión en la isla y los excesivos costos del servicio que brinda el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa. Las listas por email son una manera muy popular de informarse y difundir noticias, clasificados de compraventa y ofertas de negocios privados.

