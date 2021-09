Mario Vargas Llosa firma una petición por la liberación de los detenidos del 11J en Cuba

El escritor Mario Vargas Llosa unió este miércoles su firma a una petición en Charge.org por la libertad de los cubanos, en particular los detenidos tras las masivas protestas del pasado 11 de julio.

La iniciativa, publicada por el escritor Enrique del Risco como "SOS Cuba", es una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que exigen que se respete el derecho de los ciudadanos "a manifestarse y a elegir su destino, en lugar de buscar nuevas maneras de reprimir al pueblo cubano y silenciarlo".

"No se esfuerce en presentar a aquellos que protestaron como mercenarios al servicio de Estados Unidos", pide la misiva refiriéndose a las manifestaciones del 11J. "Reconozca en esas protestas la voz de un pueblo hastiado de falta de libertades, de mal gobierno y de estrecheces de todo tipo. No niegue que esas decenas de miles que protestaron en toda la Isla son parte de un pueblo que ya no se identifica con el proyecto que propone y que se atreve a decirlo en voz alta pese a los riesgos demostrados que entraña hacerlo".

El texto añade: "Para demostrar su respeto por los derechos de sus compatriotas debe empezar por liberar al más de medio millar que a un mes de las protestas siguen en prisión o están siendo procesados por participar en ellas y, junto a ellos debe liberar a todos los cubanos que están en prisión por manifestar su desacuerdo con su Gobierno".

Firmada por cubanos dentro de la Isla, como la artista Tania Bruguera, la periodista Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban o el artista Julio Llopiz-Casal, la petición también está secundada por compatriotas en el extranjero, como el inmunólogo Eduardo López-Collazo, el músico Paquito D'Rivera o los escritores Ernesto Díaz de Villegas, Manuel Díaz Martínez, Legna Rodríguez Iglesias y Carlos Manuel Álvarez.

A ella se han unido, además, importantes voces internacionales además del premio Nobel peruano, notoriamente el psicólogo canadiense Steven Pinker, el ajedrecista ruso Garry Kasparov, el actor estadounidense Andy García, el filósofo español Fernando Savater o el escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka.

