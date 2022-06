Los médicos cubanos llegan a México sin esperar la decisión de un tribunal sobre su contratación

A pocas horas de que un juez de Puebla decida si México puede contratar a 500 médicos cubanos en las condiciones acordadas entre los Gobiernos de ambos países, los sanitarios procedentes de la Isla llegaron este martes al país norteamericano.

"Ya llegaron y están en México en tres hoteles, si son médicos o no, no lo sabemos, pero están aquí", confirmó Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) por Guanajuato. El político argumentó que, teniendo en cuenta el número de sanitarios que prevé contratar el Gobierno federal, los cubanos no suponen una cantidad desproporcionada, aunque en su momento se opuso al acuerdo.



"Si son médicos no hay ningún decreto formal que le impida hoy al presidente incorporar a la entidad clínica, si no cumple con lo que dicta la jurisdicción, estaremos haciendo las denuncias correspondientes", dijo Ramírez Barba a la prensa local. Si los datos de los que dispone la oposición, facilitados por el Gobierno, son ciertos, el número de sanitarios cubanos en México sería de dos por cada 10.000 nacionales.

Sin embargo, las denuncias están centradas en cuestiones como si el grupo está formado íntegramente por profesionales de la salud, si estos están debidamente formados y si las condiciones laborales son respetuosas con la ley, algo muy dudoso teniendo en cuenta la cantidad de denuncias que califican los convenios de este tipo como una relación de semiesclavitud.

El denunciante anónimo que intenta paralizar la incorporación de los 500 médicos afirmaba en la solicitud que el Gobierno mexicano no ha demostrado que los médicos tengan la capacidad ni capacitación adecuada para practicar la medicina en México y que la retribución de los sanitarios podría ir a parar, como en todas los los acuerdos de este tipo, al Gobierno cubano en vez de a los profesionales.

El juez negó la suspensión provisional porque "hasta el momento no se advierte que el convenio suscrito por el Gobierno federal contraviene disposiciones de orden público", pero dio plazo hasta ayer para que las autoridades presentaran sus alegaciones y está previsto que este miércoles dé a conocer su decisión.

Este martes, el diputado panista explicó que el modelo en el que trabajarán los cubanos es el previsto para zonas dispersas, que se organizan por comunidades de salud. El político comentó que los médicos mexicanos que van a esas zonas lo hacen temporalmente, con un contrato de un año que les proporciona puntos para su próximo destino, por lo que no se califican como plazas. Sin embargo, los sanitarios nacionales rechazan ocupar estas plazas.

En virtud del acuerdo anunciado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a La Habana el 8 de mayo, los cubanos irán a estos lugares, algunos de ellos en zonas muy peligrosas, como la Montaña de Guerrero, uno de los puntos más conflictivos del país, por la presencia de varios cárteles que se disputan el trasiego de droga.

La profesión de médico en Cuba, que un día fue la joya de la corona, está perdiendo su atractivo y no solo dentro de la Isla, ya que las misiones, a menudo aprovechadas para ganar más dinero pero también como trampolín para emigrar, se están haciendo más complicadas. Este martes trascendió en redes la noticia de que al menos 17 médicos cubanos desplazados a Venezuela fueron detenidos cuando intentaban salir hacia Colombia.

El médico Miguel Ángel Ruano contó en su perfil de Facebook que algunos han sido enviados de regreso a la Isla como prisioneros y amenazados con la aplicación del artículo 176 del nuevo Código Penal, que castiga con entre tres y ocho años de prisión a quien "en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del Gobierno, se traslade a otro país".

Emilio Arteaga Pérez, miembro del Gremio Médico Cubano Libre como Ruano, confirmó los hechos y sostuvo que también al resto de los 20.000 colaboradores cubanos que hay en Venezuela se les ha retirado su pasaporte como represalia y medida preventiva.

En estas condiciones no es de extrañar que la mayoría de cubanos que aún tienen como vocación la salud pública elijan la única vía que les abre la puerta a salir de la Isla, que es la Medicina General Integral. Los médicos especialistas están regulados desde 2015 y tienen prohibido salir de la Isla durante cinco años, tras los cuales pueden solicitar su "liberación", a expensas de la decisión de las autoridades.

El consejo de no especializarse para no cerrarse la puerta a emigrar circula en varios foros de médicos, uno de ellos el de los radicados en España, donde muchos cubanos pelean por homologar sus títulos en un país en el que se importan cada vez más doctores mientras emigran los nacionales.

20.608 médicos extranjeros homologaron sus títulos en España. Los cubanos estuvieron en el podio de los países con más admitidos en 2018, 2020 y 2021, con 342, 598 y 564 respectivamente

En los últimos cinco años, 20.608 médicos extranjeros homologaron sus títulos en España. Los cubanos estuvieron en el podio de los países con más admitidos en 2018, 2020 y 2021, con 342, 598 y 564 respectivamente. La mayoría sabe que para poder trabajar en el país europeo necesitan el permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, al que deben pedir la documentación requerida para poder convalidar sus títulos. Para ello deben haber cumplido con el servicio social y, desde luego, no estar regulado o señalado por "deserción", de lo contrario nunca obtendrán los papeles.

Además, frecuentemente necesitan complementar sus estudios para equiparar su nivel al requerido y pasar el examen MIR (Médico Interno Residente) en caso de querer alguna especialidad que no sea la medicina de familia.

Los sindicatos en España avisan del déficit de médicos que hay en el país, donde los salarios son bajos y la carga de trabajo muy elevada, sobre todo en comparación con algunos de los países europeos vecinos, donde hay más estabilidad y mejores condiciones, lo que supuso que en los últimos cinco años solicitaran el certificado de idoneidad para marcharse 11.506 sanitarios españoles, mientras que, en el mismo periodo, convalidaron su título casi el doble de licenciados extranjeros: 20.608.

