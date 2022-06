México toma con calma el retraso inexplicable en la apertura de su librería en Cuba

Las obras de la librería que la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica (FCE) tiene previsto inaugurar en la esquina de L y 27, en El Vedado habanero, no tienen para cuándo acabar.

Este lunes, el local, en el que semanas atrás se observaba una decena de trabajadores entre ladrillos, sacos de cemento y arena, se encontraba cerrado y vacío. "Eso no significa que esté parada la obra", aclaran, vía telefónica desde México, en el FCE, donde aseguran también que siguen "en el mismo proceso, despacito pero avanzando".

El anuncio de la nueva librería, que llevará el significativo nombre de Tuxpan, el puerto de Veracruz desde donde zarpó el yate Granma, en el que regresó clandestinamente a la Isla Fidel Castro en 1956, lo hizo el propio director del Fondo, el escritor Paco Ignacio Taibo II, el pasado 20 de abril, día de la apertura de la XXX edición de la Feria del Libro de La Habana, de la que México era país invitado.

En entrevista con la agencia española EFE, Taibo aseguró que la Tuxpan sería inaugurada al término de la Feria, el siguiente 30 de abril, sin detallar la ubicación exacta del local. Ese mismo día, 14ymedio constató que se trataba en realidad de una renovación y cambio de nombre de la librería Fernando Ortiz, a pocos metros de la escalinata universitaria y próxima al hotel Habana Libre.

"Dos días hay transporte, tres días no, tres días hay gasolina, cuatro días no, entonces lo hemos tomado con calmita. Lo que queremos es que se abra"

El empleado que habló entonces con este diario precisó, frente a lo que dijo el director del Fondo, que estaría lista "para el mes de mayo", algo que confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores dos días después. La apertura coincidiría así con la visita oficial a La Habana del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entre el 7 y el 9 de mayo.

Sin embargo, días antes de ese viaje, la prensa mexicana se hizo eco de que la inauguración de la librería no figuraba en la agenda oficial. No se concretó, finalmente, porque los trabajos de rehabilitación del inmueble no estaban terminados.

En una visita al lugar por aquellos días, otra empleada en las obras indicó a 14ymedio que seguramente estarían para principios de junio.

Marco Barrera Basols, coordinador de Vinculación Internacional del Fondo, no quiso revelar el presupuesto destinado a la librería en La Habana, pero explicó a este diario que había habido "lentitud en la obra". "Dos días hay transporte, tres días no, tres días hay gasolina, cuatro días no, entonces lo hemos tomado con calmita. Lo que queremos es que se abra", refería el funcionario mexicano en un mensaje de audio la primera semana de este mes.

De igual manera, explicó que la Tuxpan tendrá un espacio de "biblioteca" y un pequeño auditorio y que, además, está concebida "como una obra en construcción, en proceso", tal y como lo determinaron con los arquitectos de Infraestudio, encargados del diseño de la librería. Es decir, su interior está pensado para que varíe constantemente, a manera de "Lego", con distintas intervenciones artísticas.

En palabras de Barrera Basols, se trata de "un espacio concebido como una obra de arte que se va desarrollando y en la que intervienen también, aparte de estos arquitectos, artistas mexicanos". Para ello, el Fondo ha invitado a los ilustradores Rafael Pineda Monero Rapé, Ricardo Peláez, Sandra Calvo y Juan Iván González de León.

"Tenemos los mismos problemas y que son naturales en La Habana debido al bloqueo mezquino norteamericano para poder conseguir los materiales", argumentaron este lunes desde el FCE

En los planos remitidos a 14ymedio, en efecto, se observan algunos de los retratos caricaturizados que adornarán las paredes de la Tuxpan, de escritores como José Emilio Pacheco, Sergio Pitol o Rosario Castellanos, y un gran mural conceptual.

Pero, a juzgar por el estado en que se encuentran los trabajos, el día que se expongan esas obras y se coloquen las estanterías con libros queda lejos.

"Tenemos los mismos problemas y que son naturales en La Habana debido al bloqueo mezquino norteamericano para poder conseguir los materiales", argumentaron este lunes desde el FCE, al tiempo que adelantaron que tampoco estará lista la librería a finales de junio: "Después del primer retraso que tuvimos, no pensamos en una fecha. Nos interesaba mucho con la visita de Andrés Manuel, nuestro presidente, sin embargo entendemos la naturaleza de estas dinámicas en la Isla y estamos con toda la paciencia del mundo haciendo la obra, ya que queremos que sea un proyecto contundente y fuerte y eficiente, y no tenemos ninguna prisa".

Este domingo, el periódico El Universal reveló, con fuente en el propio FCE, que el monto estimado para la Tuxpan era de 10.000 dólares, aclarando que "no se tiene una cantidad exacta" debido a los problemas que han presentado las obras. Al habla con 14ymedio, el Fondo confirma que es "un estimado". "No tenemos cifra exacta porque sigue construyéndose y las obras varían su presupuesto conforme se van ejecutando", refieren. "Puede ser más, puede ser menos".

Asimismo, aseguran, en contra de lo que publicó el diario mexicano, que la construcción de la librería no se detuvo por las termitas. "El comején era uno de los problemas que tenía el espacio, pero este se resolvió en febrero", detallan.

"No tenemos cifra exacta porque sigue construyéndose y las obras varían su presupuesto conforme se van ejecutando"

Las mismas fuentes institucionales relatan que los primeros libros destinados para la venta en la Tuxpan, parte de los 20.000 enviados a la Isla en un buque de la Marina mexicana por la participación de México en la FIL de La Habana, se encuentran a resguardo en un almacén del Instituto Cubano del Libro, el organismo con quien México firmó el acuerdo para la apertura de la librería del Fondo.

En cuanto al catálogo que ofrecerá la Tuxpan al público, en el FCE dicen que lo darán a conocer cuando lo crean "pertinente", pero que "para nada" han recibido presiones o vetos por parte de las autoridades cubanas.

La idea de tener un pie en Cuba para la gran editorial estatal mexicana, nacida en los 30 a instancias del historiador liberal Daniel Cossío Villegas para proporcionar a los universitarios libros de economía que no estaban traducidos al español, es vieja.

Los primeros intentos datan de los años del presidente Luis Echeverría, en los 70, quien, a pesar de defender públicamente a Fidel Castro, emprendió durante su mandato la llamada "guerra sucia" contra los movimientos de guerrilla en territorio mexicano inspirados por los cubanos.

Esas negociaciones no tuvieron mucho éxito, aunque en los últimos meses de la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), sí se creó la conocida como Casa de México, en La Habana Vieja.

El último intento fue durante la Administración de Enrique Peña Nieto, antecesor de López Obrador, en los últimos meses del deshielo iniciado por el presidente estadounidense Barack Obama. También, infructuoso, porque, por un lado, mantener una librería en La Habana no era rentable y, por el otro, la Isla siempre puso como estricta condición supervisar los títulos que se importaban.

"La Revolución tiene derecho a defenderse", esgrimieron entonces los altos funcionarios cubanos ante sus homólogos mexicanos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.