Miembros de la FEU piden que se pronuncie sobre la detención de un estudiante

En una carta abierta en Facebook un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad de La Habana ha mostrado ante la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Rectoría su preocupación por la detención de un alumno de la institución, Leonardo Romero Negrín, arrestado en la protesta del pasado viernes en la calle Obispo.

Romero, que cursa tercer año de la carrera de Física, portaba dos carteles durante la manifestación en apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara. En uno, que sostenía en sus manos, ponía "Socialismo sí, represión no". En el otro, colgado en su cuello, se leía: "Derecho a tener derechos". Desde entonces, ha sido detenido en más ocasiones.

Los firmantes solicitan que la FEU "muestre interés por el futuro de Leonardo, e intervenga para que no se tomen represalias de ningún tipo contra él dentro de la Universidad de La Habana". Aunque el estudiante ya no está encarcelado, expresan sus dudas sobre que la situación no se repita.

La carta recuerda a la FEU que su tarea "es la defensa del estudiantado sin que medien consideraciones como género, raza, religión, estrato social u opinión política".

"El caso de Leonardo afecta a todos los estudiantes del país. Un estudiante universitario, así como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a expresarse pacífica y públicamente ante cualquier situación que lo incomode", por lo que instan a la organización a que "se pronuncie e intervenga si se produce otro hecho similar en el futuro".

Además, recuerdan que la FEU "debe asegurar la defensa de los estudiantes y la resolución de sus problemas, ya sea ante instituciones externas o dentro del ámbito académico, como su deber prioritario y su razón de ser".

El colectivo mostró, durante la tarde de este miércoles, su rechazo a que varios medios de comunicación hubieran reproducido un mensaje concebido para un grupo de apoyo en Facebook. En el mensaje alegan que su intención era evitar que se les acusara" de querer espectacularidad, en vez de un cambio verdadero. No somos un grupo político, ni pretenderemos serlo jamás. De hecho, entre nosotros existe una heterogeneidad de intereses e ideologías". Finalmente, decidieron "liberar" el contenido de la misiva, que ya ha sido firmada por al menos 400 personas y para la que siguen "esperando respuesta".

El pasado 30 de abril, decenas de activistas fueron reprimidos en una protesta en el parque de la esquina de Obispo y Aguacate, en La Habana Vieja. Los manifestantes pretendían llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, que queda a unas cuadras de ahí. El artista y coordinador del Movimiento San Isidro cumplía su sexto día en huelga de hambre y sed.



"Patria y vida", "abajo la dictadura", "Luis Manuel se está muriendo", "no hay medicinas", "no hay comida", eran algunos de los reclamos que gritaban los manifestantes, a lo que todo un coro le respondía "¡Patria y vida!, ¡patria y vida!", el título de la canción de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo y El Funky y que se ha convertido en el lema de la oposición dentro y fuera de la Isla.

La policía, a diferencia de otras oportunidades, donde actúa golpeando a los activistas, se encontraba visiblemente temerosa de ejecutar el operativo de los arrestos con violencia ante los móviles que filmaban y transmitían en directo.

Entre la multitud tampoco aparecieron las brigadas de respuesta rápida a gritar consignas a favor del Gobierno y solamente una mujer exclama: "¡Viva Canel!", un grito que fue apagado por el coro de "Patria y vida".

Finalmente fueron detenidos 13 manifestantes, entre ellos Romero, del cual, el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (Instar), advirtió de que la policía no ofreció información de su paradero.

En la actualidad permanecen bajo arresto Mary Karla Ares Gónzález, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Rodríguez López, Félix Modesto Valdés, Inti Soto, Nancy Vera Henández, Yuisan Cancio Vera y Luis Ángel Cuba Alfonso. Los manifestantes son acusados de "alteración del orden público".

