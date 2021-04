"¡Ya es demasiado!", Otero Alcántara se declara en huelga de hambre

El artista Luis Manuel Otero Alcántara se ha declarado este domingo en huelga de hambre y sed para reclamar que se respeten sus derechos, tras un mes de asedio policial contra su vivienda. El creador, miembro del Movimiento San Isidro, también ha sido arrestado cada día en las últimas ocho jornadas.

Otero Alcántara denuncia que esta semana la Seguridad del Estado y la policía lo han detenido cada vez que intenta salir a la calle para reclamar las obras artísticas que los uniformados se llevaron de su casa durante el allanamiento que sufrió el pasado 16 de abril.

En conversación con 14ymedio, el artista declaró que ya "es demasiado" el acoso y "el desgaste psicológico" que ha padecido durante los últimos días. "Estoy exigiendo mi derecho como ciudadano, tienen a todo San Isidro en un estado de terror", dijo, en alusión a los constantes operativos y a la estricta vigilancia en la zona.

Otero Alcántara cuenta que durante la más reciente detención fue conducido a la unidad policial del Cotorro, pero en lugar de ser llevado a una celda desde el inicio, los agentes lo dejaron más de una hora dentro de la patrulla en una jornada de agobiante calor en La Habana.

"Siempre me dejan solo en un calabozo, pero ayer pusieron también a un delincuente común que estaba ahí por disparar un arma de fuego". El artista también detalla a este diario que se trataba de un espacio muy pequeño: "una celda de dos metros por uno veinte".

El Movimiento San Isidro recuerda que desde el 17 de abril el artista "está exigiendo la devolución de las piezas robadas por el Gobierno, así como el cese del estado de sitio"

El otro detenido "empezó a ofender" al rapero Maykel Obsorbo y a cuestionar a Otero Alcántara porque con su actitud contestataria tenía "el barrio malo", cuenta. "Como a la hora entraron a otro delincuente común, de dos metros de alto y le pedí al guardia que me sacara porque no había forma de mantener la distancia requerida por coronavirus".

"El hombre empezó también a culparme de su arresto, de que por mi culpa San Isidro estaba bajo asedio de la policía. Pasé toda la noche a base de amenazas y ofensas hasta las cuatro de la madrugada que me soltaron".

Al regresar a su casa el artista reflexionó que con estas detenciones, cercos y presiones lo están tratando de conducir por el camino "del delirio".

"Ellos van a enfermar a uno aquí, yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a exigir mis derechos. Yo prefiero morirme con mis condiciones, con mi derecho a elegir el cómo y no que me maten como un perro en una celda".

"No voy a comer, no voy a tomar agua. Mis demandas son las mismas pero ahora mismo no puedo vivir en una dictadura, ya me fundieron", dijo desde su vivienda y sede del Movimiento San Isidro este domingo donde se encuentra solo porque todas las personas que han intentado llegar han sido detenidas.

En su página de Facebook, el Movimiento San Isidro recuerda que desde el 17 de abril el artista " está exigiendo la devolución de las piezas robadas por el Gobierno, así como el cese del estado de sitio al que lo tienen sometido desde noviembre de 2020".

Además del levantamiento del cerco policial, la devolución de las obras y una indemnización por las que resultaron dañadas, en su comunicado el MSI exige "respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena" de todos los artistas cubanos.

