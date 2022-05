Díaz-Canel, sobre la Cumbre de las Américas: "Puedo asegurar que en ningún caso asistiré"

" Puedo asegurar que en ningún caso asistiré", dijo el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en relación a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Losa Ángeles del 6 al 10 de junio.

El gobernante hizo esa tajante afirmación en el último de una serie de cuatro tuits publicados la noche de este miércoles en los que criticó la forma en que EE UU ha gestionado la cita continental.

"Se sabe que el Gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se pusiera fin a las exclusiones", escribió.

Estados Unidos comenzó a enviar las invitaciones desde la semana pasada pero hasta el momento no ha trascendido si cedió ante los reclamos de Gobiernos de la región como México, Chile, Bolivia, Argentina, Honduras y Guatemala para incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Washington había anunciado inicialmente que no pensaba invitar a ninguno de los tres países porque no respetaban la democracia, pero las críticas de varios gobernantes latinoamericanos, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, que ponen en duda su asistencia si no todos están invitados han llevado a EE UU a pensar soluciones alternativas.

La Casa Blanca ha barajado la posibilidad de que asista una representación de la Isla que en ningún caso sería el presidente, Miguel Díaz-Canel, ni el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

"La voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", añadió el mandatario cubano a su serie de tuits sin dar más detalles de lo que quiso decir.

Entre los líderes que condicionan su presencia a la de sus homólogos en Cuba, Venezuela y Nicaragua destaca López Obrador, aunque se le han sumado el boliviano Luis Arce y el guatemalteco Alejandro Gianmattei. El argentino Alberto Fernandez y la hondureña Xiomara Castro, en una línea similar, han puesto en duda su asistencia en caso de haber exclusiones.

El chileno Gabriel Boric y el panameño Laurentino Cortizo sí parecen decididos a asistir, pero se han expresado contundentemente a favor de que todos los países del continente estén invitados, mientras el Caricom (Comunidad del Caribe) busca una posición común.

"Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad", dijo Díaz-Canel en su hilo de Twitter.

Colombia es la única que, sin mostrarse a favor de la ausencia de Managua, La Habana y Caracas, ha expresado que la democracia debe ser un factor a tener en cuenta en este tipo de citas. El brasileño Bolsonaro, que inicialmente puso en duda su asistencia a Los Ángeles por razones distintas, ha confirmado finalmente que acudirá.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el martes que "la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo".

Ese mismo día, y de forma sorpresiva, los líderes de Nicaragua, Venezuela y Cuba convocaron para este viernes la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se celebrará en La Habana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "durante el cónclave, las naciones que integran nuestra Alianza compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional".

