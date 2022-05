Arrecia la campaña continental del Gobierno cubano para asistir a la Cumbre de las Américas

La más reciente campaña del régimen cubano contra EE UU está centrada en la Cumbre de las Américas. La Habana ha multiplicado en las últimas semanas las presiones para conseguir el respaldo del continente ante su posible, aunque aún no confirmada, exclusión de la cita, que este año se organiza en Los Ángeles, entre el 6 y el 10 de junio.

Este lunes, autodenominados representantes de la sociedad civil cubana se reunieron en un foro en La Habana que cerró con una declaración en la que afirman que se ha rechazado su inscripción en el Noveno Foro de Sociedad Civil, que se celebra en el marco de la cita oficial. El evento es, junto con el Sexto Foro de Jóvenes de las Américas y el Cuarto Foro de Directores Corporativos de las Américas, una de las actividades que forman parte de la Cumbre oficial y no guarda relación con la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, un encuentro alternativo de organizaciones de izquierda en el que no podrán participar 23 cubanos que habían solicitado visa.

La pasada semana, la organización de esa reunión y las autoridades cubanas acusaron a EE UU de negarles el permiso, aunque su consulado en la Isla rechazó las acusaciones posteriormente y afirmó que, como es sabido, no ha estado otorgando con normalidad estos documentos desde que se deslocalizaron sus servicios a Guyana por decisión de la anterior Administración de Donald Trump y a partir de los problemas de salud conocidos como Síndrome de La Habana que padecieron funcionarios estadounidenses.

En este Foro de la Sociedad Civil había participado Cuba en las anteriores citas de Panamá, en 2015, y Lima, en 2018

En este Foro de la Sociedad Civil había participado Cuba en las anteriores citas de Panamá, en 2015, y Lima, en 2018, cuando el Gobierno fue invitado a la Cumbre de las Américas por primera y segunda vez en la historia. En el caso del evento panameño se produjeron incidentes entre la sociedad civil independiente y la oficial, representada por asociaciones vinculadas al Gobierno, ya que lo contrario es imposible en la Isla. El grupo oficialista organizó un mítin de repudio a sus compatriotas disidentes, a los que gritaron, entre otras cosas, "asesinos", "gusanos" y "mercenarios".

Según la declaración firmada este lunes por el III Foro de la Sociedad Civil Cubana y Actores Sociales, Pensando Américas, la exclusión de sus organizaciones "demuestra la selectividad, los dobles raseros y las políticas discriminatorias y antidemocráticas" de los organizadores. En el texto se acusa al Gobierno de EE UU, en su condición de país sede, de quebrantar los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en asuntos de otros países con esta decisión y lo que insisten en considerar negativa a procesar las visas para los eventos paralelos.

El documento además rechaza que se pueda aprobar un plan de salud excluyendo la aportación de Cuba a la materia, "el uso de las tecnologías de la información para desarrollar la guerra mediática contra Cuba y subvertir el sistema político, económico y social elegido constitucionalmente" y el "criminal bloqueo, que socava esencialmente el principio de equidad y justeza de las políticas sociales, constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de toda la población del país".

Según el texto, la exclusión de la Cumbre de las Américas forma parte de las "políticas agresivas y de las campañas mediáticas difamatorias" contra Cuba para, una vez más, "subvertir el sistema económico, político y social que la población cubana (...) ha decidido para sí" y por ello, quienes lo suscriben se reafirman su derecho a "seguir construyendo el socialismo". Una declaración que, en definitiva, confirma el carácter excluyente de una parte importante de la sociedad civil cubana, la que se opone al sistema y pide un cambio.

Se acusa al Gobierno de EE UU, en su condición de país sede, de quebrantar los principios de respeto a la soberanía

Las presiones están, no obstante, concitando un buen número de apoyos entre los Gobiernos del continente. Los más potentes han sido los de México y Bolivia, cuyos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce, han advertido de su posible ausencia si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitadas.

También hay un sector crítico con estas exclusiones que pone en duda su presencia sin la de estos. En ese grupo están el argentino Alberto Fernandez y la hondureña Xiomara Castro. El chileno Gabriel Boric y el panameño Laurentino Cortizo no faltarán a la cita, pero se han expresado contundentemente a favor de que todos los países del continente estén invitados. Y entre los 15 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) no hay acuerdo común, tras al menos dos reuniones. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, sí estarán, pero hay países que buscan una posición conjunta que rechace las ausencias de La Habana, Caracas y Managua.

Ante tal panorama, EE UU sigue buscando vías que pongan a salvo de una imagen de división la Cumbre de las Américas. Este lunes, un funcionario de la Administración Biden contó a la agencia France Presse que el primer tramo de invitaciones salió la semana pasada y se evalúan "opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la Cumbre".

EE UU anunció el pasado abril que no tenía pensado invitar a países no democráticos a la principal cita continental, en la que se prevé que las migraciones sean un tema central. La decisión de no contar con Cuba, Nicaragua y Venezuela no está tomada definitivamente, pero las declaraciones hechas desde la Casa Blanca lo han dado por descontado. La pasada semana, Washington envió una invitación a España para que asista como país observador y se contempla que esta sea la solución adoptada finalmente para Cuba, aunque no está nada claro que La Habana aceptase participar con ese estatus.

