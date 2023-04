Mil pesos cubanos por un trayecto de tres kilómetros en taxi en La Habana

La crisis de combustible en Cuba está muy lejos de tener fin, y no solo se refleja en las calles vacías de las ciudades, sino en los precios impagables del transporte privado.

"Lamentablemente tenemos una alta demanda y poca disponibilidad de vehículos por falta de combustible", se excusaba este domingo una agencia muy respetada en la capital por su eficacia. "Solo hemos podido localizar a un conductor que puede hacer el servicio pero pone un precio de 1.000 CUP".

Los había llamado María, vecina de Nuevo Vedado a quien Estados Unidos acaba de concederle el visado por reunificación familiar de parte de su hijo y que necesitaba un servicio a primera hora de este lunes de su casa al hospital Manuel Fajardo, donde recogería los resultados del chequeo médico necesario para la entrevista consular en la embajada. Un viaje de menos de tres kilómetros.

"Llevo meses usándolos porque una amiga me los recomendó. A ella la trasladaron a una cita consular un día después del paso del huracán Ian, cuando la ciudad estaba llena de ramas y varias calles cortadas", explica la mujer a este diario para demostrar la seriedad de la empresa.

"Todo eso en el mismo municipio de Plaza de la Revolución, o sea, ese precio por un tramo muy corto, porque el resto del camino lo iba a hacer a pie"

Este domingo por la mañana, le informaron de que el servicio le costaría 600 pesos, cosa que aceptó. "Pero pasaban las horas y no me mandaban el modelo del auto y el nombre del chofer, como siempre hacen", prosigue María, "así que volví a contactarlos en la tarde". Fue entonces que le dijeron que el precio sería de mil pesos. "Todo eso en el mismo municipio de Plaza de la Revolución, o sea, ese precio por un tramo muy corto, porque el resto del camino lo iba a hacer a pie". Tuvo que decir que sí aunque el precio casi se duplicó en unas horas, "porque no podía ir de madrugada con mi pasaporte encima, como está la situación de inseguridad".

Otra consecuencia de la escasez de gasolina la están sufriendo las plataformas de mensajería, como Mandao. Un empleado de esta empresa cuenta a 14ymedio que en estos momentos solamente están trabajando en la entrega los que tienen bicicleta o una moto eléctrica. El joven, que tiene bicicleta, explica que se han multiplicado sus servicios diarios: "Antes éramos los menos valorados porque a golpe de pedal todo va un poco más lento y muchos negocios no querían que nos ocupáramos de los envíos, pero ahora que no hay gasolina se han dado cuenta que nuestro combustible es humano, no hay que comprarlo en las gasolineras".

Eso sí, la ley de la oferta y la demanda no perdona y, así, los bicitaxis también han elevado sus costos. "Todos los precios van p'arriba", se quejaba una clienta que rechazó un servicio este lunes. "En eso sí avanza la revolución".

El viernes, el mandatario Miguel Díaz-Canel intentó ofrecer explicaciones para la falta de combustible pero, como en otras ocasiones, solo apuntó a chivos expiatorios. "Los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos han estado también en una situación energética compleja", dijo en una reunión en Santa Clara con dirigentes provinciales del Partido.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.