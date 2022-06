Miles de cubanos cantan a coro junto a Pablo Milanés durante su concierto en La Habana

Bajo un fuerte operativo policial, largas colas y una revisión minuciosa de las pertenencias de cada persona antes de acceder al local, así comenzó este martes el concierto del trovador cubano Pablo Milanés en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. La presentación también estuvo marcada por la emoción de un público que no escuchaba en vivo desde hacía varios años al autor de temas como Yolanda.

Desde el escenario, escoltado por dos amplias pantallas con su rostro, Milanés entonó la canción Marginal con la que comenzó un concierto que, desde sus minutos iniciales, mantuvo la sintonía entre el cantautor y las miles de personas congregadas en el recinto. Años, El pecado original, La soledad, Nostalgias y Días de gloria, también estuvieron entre los temas más aclamados durante la noche.

Una de las más emotivas reacciones del público ocurrió cuando sonaron los primeros acordes del tema Éxodo que fue repetido a coro por la audiencia. "¿Dónde están los amigos que tuve ayer?/ ¿Qué les pasó?/ ¿Qué sucedió?/ ¿A dónde fueron?/ ¿Qué triste estoy" se escuchó repetir a miles de voces en un país en el que, en los últimos meses, ha ocurrido uno de los éxodos masivos de mayor volumen en más de medio siglo.

"Quiero verlos para saber que soy humano, que vivo y siento por mis hermanos y ellos por mí", completó la canción la audiencia que, la mayor parte del concierto, mantuvo también sus móviles en alto grabando a Milanés. Otro momento de éxtasis se produjo cuando el cantautor entonó "Hay un pueblo que espera silencioso/ Hay un cuerpo que quiero desnudar" de su tema Hay, que generó amplios gritos de júbilo desde las gradas.

A las afueras del centro deportivo, reconvertido en sala de concierto para la ocasión, se podía ver desde las primeras horas de la tarde un amplio operativo de uniformados y a varios conocidos agentes de la Seguridad del Estado que frecuentemente acosan a activistas y periodistas independientes. Entre ellos un oficial que se identifica como Jordan y quien a menudo forma parte de los cercos policiales para impedir que reporteros y opositores salgan de sus viviendas.

"Esto está tan lleno de segurosos que parece que el que viene es Barack Obama", ironizaba un joven que decidió llegar caminando hasta el Coliseo en una ciudad en la que este martes las dificultades del transporte se agudizaron por las miles de personas que buscaban acercarse a la Ciudad Deportiva, un amplio complejo de instalaciones donde en 2016 se presentó la legendaria banda de rock británica The Rolling Stones.

Poco antes del inicio de la presentación, una nota del Ministerio de Cultura publicada en Facebook se apresuró a asegurar que "todo sigue transcurriendo con normalidad en el Coliseo de la Ciudad Deportiva". "No hay amenaza de explosivo ni incidentes. El público accede desde las 6 pm y prensa invitada se prepara para acceder al palco. Muchos espectadores han llegado temprano al gigantesco recinto bajo techo".

Sin embargo, varias agencias de prensa extranjeras radicadas en la Isla reportaron que se les impidió acceder a la instalación. "En la entrada los de la seguridad nos dijeron que no podíamos filmar aquí y que nos invitaban a abandonar el lugar", explicó a 14ymedio un reportero acreditado en Cuba que prefirió guardar el anonimato para evitar represalias. "No nos dieron más explicaciones, simplemente nos dijeron que debíamos retirarnos".

Tampoco para los asistentes al concierto resultó fácil publicar fotos y videos desde el Coliseo debido a que la conexión a internet se mantuvo inestable y por momentos fue imposible acceder a la web desde el lugar. "Puede ser la cantidad de gente reunida que hace caer la señal pero también puede ser que no quieran que transmitamos en vivo", cuestionaba Fabián, un joven de 23 años que asistió junto a una decena de amigos.

"Salimos desde las cuatro de la tarde de Centro Habana y vinimos caminando porque ni soñar con lograr atrapar una guagua", detalla el joven a este diario. "Por el camino era mucha la gente tratando de parar un taxi o de subirse a cualquier cosa con ruedas para llegar aquí". El interés por escuchar a Milanés viene no solo de los años que el cantautor llevaba sin presentarse en su país natal. "Es que Pablito es Pablito", remacha Fabián.

Poseedor de un amplio repertorio y con una voz que destaca en el amplio espectro musical cubano, el trovador se ha labrado también una sólida reputación por sus críticas al proceso revolucionario cubano que una vez apoyó con entusiasmo. Esa postura le ha costado exclusiones, reproches institucionales y una limitada difusión en la Isla de sus presentaciones en el extranjero. Su gira Días de luz, que lo ha llevado a escenarios de Europa y Estados Unidos, apenas ha sido comentada en los medios oficiales cubanos.

"Suena maravilloso, tiene una voz clara, nítida y que no se escucha para nada vieja. Los instrumentos que lo acompañan son solo dos, un pianista y una mujer en el chelo, pero se parece como si fuera una sinfónica", se admiraba una cantante que logró un asiento cerca del escenario aunque demasiado próximo, para su gusto, a los altavoces. "Los mejores puestos están reservados, pero no me quejo, lo importante es haber podido estar aquí".

"La gente está como hipnotizada y se ve quiénes son los del público que vinieron a controlar y no a disfrutar el concierto, porque esos no cantan", apuntó Massiel, una habanera que asistió junto a parte de su familia. "Ha valido la pena la cantidad de horas que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí y luego en la cola para entrar. Esto es vitamina pura para el alma".

El nerviosismo de las autoridades alrededor del concierto estuvo en parte motivado por el clamor de artistas y admiradores que días antes protagonizaron una protesta por las pocas entradas vendidas para el concierto de Milanés, que inicialmente estaba previsto para el Teatro Nacional. Las pocas entradas que se vendieron entonces al público, bajo la justificación de que el resto estaba destinada a "organismos oficiales" avivaron la indignación y obligaron al Instituto de la Música a trasladarlo al Coliseo con capacidad para 15.000 espectadores.

También hay que sumar a ese incidente que avivó la ansiedad oficial, que justo en la Ciudad Deportiva, y durante un concierto de Carlos Varela el pasado 29 de mayo, los asistentes corearon la palabra "libertad" en varios momentos. Al concluir su actuación, el cantautor gritó "Viva Cuba libre" y dio las gracias a las organizadoras –con Eme Alfonso a la cabeza– del evento, a las que elogió por "tener los ovarios" de invitarlo a cantar en Cuba.

Pablo Milanés, quien reside en España desde hace un tiempo, se pronunció con indignación tras la represión a las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. "Creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán el motor del cambio". El cantautor calificó de "irresponsable y absurdo" el uso de la represión por parte del Gobierno cubano contra el pueblo, "que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo".

Tras despedirse del público esta noche de martes, Pablo Milanés volvió al escenario aclamado por los aplausos y los gritos que pedían que el concierto continuara. "Ámame como soy, tómame sin temor/ Tócame con amor, que voy a perder la calma" cantó el trovador ante una audiencia que se resistía a terminar una noche de reencuentro y buena música.

"Ustedes son el motivo por el que estoy aquí. Ustedes han sido los protagonistas de este recital", concluyó y una ovación cerrada estremeció el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.

