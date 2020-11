Miles de restaurantes estatales pasarán a manos privadas

El Gobierno prepara una reforma para que miles de restaurantes en manos del Estado pasen a la gestión privada en los próximos meses, según la agencia Reuters, que cita una fuente anónima del sector.

"El plan exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el Gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas", contó, bajo condición de anonimato, un alto funcionario del sector de servicios de alimentos de La Habana.

Antes de que comenzaran las reformas raulistas, solo en La Habana había cerca de 1.900 restaurantes estatales. De ellos, 258 pasaron a ser cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento, según el funcionario, que añade que un 60% había mejorado su servicio y aumentado los salarios entre un 600% y un 800%.

Además, habían mejorado los sistemas de control interno, disminuyendo los hurtos y desvíos.

Más del 70% del resto seguirá su ejemplo, según la fuente de Reuters, que sostiene que las autoridades de la capital ya han seleccionado una docena de restaurantes que seguirán siendo estatales y 450 que serán arrendados a sus trabajadores y cualquier otro interesado.

Aunque el Gobierno rechazó hacer declaraciones oficiales a Reuters, la agencia británica considera una confirmación la noticia divulgada por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) la pasada semana, según la cual una nueva empresa estatal de Camagüey mantendrá el 15% de los 486 restaurantes estatales de la provincia.

"Las demás instalaciones pasarán a formas no estatales de gestión, ya sea en la modalidad de trabajo por cuenta propia o a cooperativas no agropecuarias, lo cual todavía no se ha determinado", señalaba la agencia estatal.

En una comparecencia relativa a la unificación monetaria, que las autoridades han llamado "tarea ordenamiento", el presidente, Miguel Díaz-Canel, sostuvo que se eliminarán los subsidios para los restaurantes estatales como parte de la reforma.

"Tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos", añadió al respecto Alejandro Gil, ministro de Economía, en la Asamblea Nacional el mes pasado.

Los restaurantes de gestión cooperativa que ya funcionan en La Habana han estado rodeados por la polémica desde el inicio. Las críticas contra estos establecimientos se centran en que realmente no funcionan bajo un sistema de gestión y distribución de ganancias cooperativo, sino que son fachadas detrás de las que se esconde la administración privada de un bien estatal.

Uno de los ejemplos más emblemáticos en la capital cubana es el restaurante El Biky, en la esquina de San Lázaro e Infanta, que resurgió del deterioro tras ser convertido en una cooperativa. Sus gestores ganaron una licitación por diez años, arrendaron el local y recibieron un crédito bancario de 15 millones de pesos cubanos para la remodelación, pero siempre se ha especulado sobre una posible conexión de los administradores del local con el poder político.

