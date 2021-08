Muere el activista y miembro de la Unpacu, Pablo Moya Delá

El expreso político e integrante de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Pablo Moya Delá, falleció la noche de este jueves en el Hospital Clínico Quirúrgico "Juan Bruno Zayas" de Santiago de Cuba debido a que el cuadro de anemia y neumonía que presentaba se complicó con una bacteria adquirida en el policlínico.

A Moya Delá, de 65 años, le había sido otorgada a inicios de agosto una licencia extrapenal, que lo mantenía inhabilitado de sus derechos ciudadanos, para ser trasladado al hospital en estado grave, luego de permanecer 40 días en huelga de hambre en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba.

Dos meses antes de su protesta "había sufrido golpes por parte de presos comunes al servicio de la Seguridad del Estado", según un comunicado de denuncia publicado en las redes sociales de la Unpacu, además hizo saber que le fue negada la atención médica.

La salud de Moya Delá se fue deteriorando en prisión, lo que agravó sus padecimientos: "hipertensión arterial, arritmia cardíaca, atrofia muscular en una de sus manos debido a algún trastorno neurológico", acusó su hijo, Daineris Moya Garcia. A pesar de ello logró superar el covid-19 que le fue diagnosticado en el mes de marzo.

"Hermana ha muerto mi papá, mataron a mi papá", fueron las palabras con las que Moya García hizo saber a la activista emigrada, Kata Mojena, la muerte de su padre.

En el policlínico llegó a presentar fiebre de 39 grados y reacciones adversas a medicamentos empleados como sustitutos para atender su malestares, como el suministro de declorfeinato ante la falta de dipirona; lo que le provocó que la presión arterial le bajara "a 90 con 60, luego 80 con 60, posteriormente 40 con 60 y 70 con 60", según lo publicado en la cuenta de Facebook del líder de la Unpacu, José Daniel García Ferrer, detenido desde el pasado 11 de julio.

Hubo tratamientos que no se completaron debido a la falta de medicamentos, denunció el hijo del opositor. "La medicina que me están dando es una medicina que no me hace ningún efecto", expresó Pablo Moya a Ana Belkis Ferrer Garcia, apenas cinco días antes de su muerte.

Familiares y activistas responsabilizan al régimen cubano por la muerte del opositor y exprisionero político Pablo Moya Delá. La abogada venezolana Tamara Suju, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla denunció: "Muere otro preso político cubano, que había sido excarcelado hace pocos días en inhumanas condiciones de salud". Y responsabilizó a Díaz Canel. "Deja que se vayan muriendo poco a poco en las cárceles, una forma de Tortura Comunista".

Moya Delá fue detenido el 23 de octubre de 2020, cuando protestaba contra el desabastecimiento de las tiendas y la represión y fue conducido a la Oncena Unidad de San Miguel Padrón, La Habana. Allí mantuvo una huelga de 23 días a pesar de tener una salud delicada, según su familia y fue trasladado con posterioridad a Santiago de Cuba como "ilegal".

Cuentapropista, exmarinero y promotor de Cuba Decide, vivía con su esposa en la capital cubana, donde mantuvo su actividad opositora; pero las autoridades consideraban ilegal su residencia y, cada vez que era detenido, se le trasladaba a Santiago de Cuba, de donde es originario.

