Muere un cochero tras ser asaltado en una zona turística de Cuba

Antonio Silvino Díaz Yera, un hombre de 57 años que trabajaba como carretonero de Santa Clara, murió este lunes tras ser asaltado y apuñalado en las afueras del hotel Los Caneyes. La Policía detuvo a dos sospechosos, y la investigación permanece abierta, ya que no han sido encontrados el caballo ni el carretón, cuyo robo fue el presunto motivo del asesinato.

"Había salido a dar un viaje y nunca regresó", cuenta a 14ymedio Laurien López, sobrina del fallecido y residente en Camajuaní, quien denunció el crimen. El cuerpo aún con vida de Díaz fue encontrado por la mañana por un vecino de la zona de Los Caneyes, un hotel ubicado en las afueras de la ciudad y muy cerca del mausoleo del Che Guevara.

Inmediatamente, el hombre llamó a una patrulla y Díaz fue trasladado al hospital provincial clínico-quirúrgico Arnaldo Milián. "Llegó con una puñalada en el pecho, degollado y con muchos golpes. No tenía casi signos vitales y estaba casi muerto", relata López. "Murió en el salón, mientras intentaban salvarlo".

"La Policía detuvo a dos personas que tenían la ropa manchada de sangre, pero no han querido hablar", afirma la sobrina de Díaz. Sin embargo, no había rastro del carretón ni del caballo.

A pesar de que el lugar donde fue asaltado López es transitado con frecuencia por turistas, se trata de una zona apartada en cuyas inmediaciones se han acumulado barrios de llega y pon. El más notable de ellos, donde la criminalidad es frecuente, se encuentra precisamente a la vera del faraónico mausoleo de Guevara.

"La familia está muy mal por lo que sucedió. Mi tío tenía un leve retraso mental. No tenía hijos y vivía con un primo nuestro", refiere López. "Él no se dedicaba a transportar personas sino algunas cargas, como el bagazo de las guaraperas, y lo llevaba al basurero. Vivía entre las calles Roble y Síndico. De vez en cuando alguien lo veía y le hacía un encargo".

En diciembre de 2022, otro cochero de Villa Clara, identificado como Osvaldo, también fue asesinado para robarle su caballo en el municipio de Encrucijada. El crimen fue denunciado en las redes sociales, pero la Policía no ofreció ninguna versión oficial. En su caso, como ocurrió con López, también salió a realizar un encargo y no regresó a su casa. Fue encontrado en un cañaveral, degollado y con una mano mutilada.

El pasado abril, otro cochero de Jinaguayabo, un poblado rural cerca de Remedios y de la lujosa Cayería Norte de Villa Clara, explicaba a este diario que su ruta se había convertido en una zona de alta peligrosidad.

En medio de un trayecto, recogió a tres personas que esperaban en la carretera y poco después fue asaltado. "Cuando iban llegando al puente, el que iba detrás de mí me enlazó el cuello con una tira y me obligó a parquear en la cuneta". Se llevaron el teléfono, unos audífonos bluetooth, su reloj y la recaudación del día, 2.500 pesos. "Por lo menos me dejaron el caballo y la carreta", contaba con cierto alivio. "Ahora hay que ver si puedo volver a comprar lo que perdí, porque la Policía no va a dar con los ladrones".

El robo violento de animales en los campos cubanos también ha ido en aumento durante los últimos dos años y Villa Clara encabeza la lista de provincias inseguras.

Un reportaje publicado en este diario el pasado julio expuso los métodos de los ladrones para hurtar ganado mayor y menor en fincas privadas. Los criminales estudian bien el lugar y a los dueños de los animales, y hacen uso de diferentes calmantes para sedar a bueyes, vacas y cerdos, que luego transportan en carretas o descuartizan en el propio lugar.

La violencia y el asesinato acompañan cada vez con más frecuencia a los asaltos en la Isla. Este martes, un sacerdote de Santiago de Cuba, Eliosbel Pereira, fue agredido para arrebatarle su moto. El cura recibió, además, un machetazo en la mano izquierda que requirió una intervención quirúrgica.

Laurien López, que lamentó el asesinato de su tío en Facebook este martes, tiene clara la urgencia de resolver la situación de inseguridad que vive el país: "Dejen ya los discursos esos del que país avanza. Sí avanza, pero en delincuencia y en crímenes", increpó. "Está bien peligrosa la Cuba que algún día fue tranquila".

