Múltiples pandillas "implantan el terror" en Santiago de Cuba, admite el Ministerio del Interior

Jóvenes, armados con cuchillos y machetes, y organizados en pandillas violentas. Así son los miembros de las múltiples "agrupaciones" que, según reconoció un teniente coronel del Ministerio del Interior durante una reciente comparecencia pública, "implantan el terror" en Santiago de Cuba.

Un video de la reunión, divulgado por el periodista independiente Yosmany Mayeta, muestra a decenas de vecinos del reparto santiaguero Abel Santamaría escuchando la intervención del oficial, rodeado por otros agentes de la Policía. Su objetivo: informar sobre la detención de cinco jóvenes integrantes de una banda que, empuñando armas blancas, asaltaron una cafetería la madrugada del 7 de enero.

El teniente coronel subrayó que se trataba de un "grupo organizado", y que el asalto terminó con un empleado con heridas leves –al cual arrebataron prendas y dinero– y un cliente al cual "le amputaron la mano derecha", mientras intentaba escapar de los agresores con otra persona. El mutilado –que el oficial no identifica– es, según Mayeta, el liniero de la Empresa Eléctrica santiaguera David Enrique Perdomo Álvarez. Según la grabación, "aún está convaleciente".

Para el militar, se trata de una "conducta desajustada" que los cinco pandilleros comparten con muchos otros delincuentes de Santiago de Cuba

Para el militar, se trata de una "conducta desajustada" que los cinco pandilleros comparten, insistió, con muchos otros delincuentes de Santiago de Cuba. "Sabemos quiénes son y hacia ellos vamos a ir", prometió, hablando en nombre de "todos los órganos" del Ministerio del Interior que lo acompañaban. Añadió que, tras el interrogatorio a los cinco detenidos, reunieron más información sobre "las diferentes agrupaciones que operan en estos lugares" y "más allá, en la ciudad de Santiago".

El teniente coronel no escatimó promesas a la población. "No se nos pueden seguir dando este tipo de hechos. Vamos a actuar severamente. Serán sancionados, tengan confianza", remachó, antes de que una mujer interrumpiera su intervención para tomar la palabra y espetara que su confianza en la Policía era "hasta un punto". Acto seguido contó la historia de su hijo, un profesor universitario al que le falta una pierna, y que el 7 de mayo de 2023 fue agredido por dos encapuchados. "Le pusieron una sábana arriba, lo amarraron por el cuello y lo halaron" en la puerta de su casa, relató.

"Hasta este momento nadie ha ido nunca a mi casa a decirme 'se ha hecho esto, se ha hecho lo otro'", lamentó la mujer, que dijo haber llevado el caso a la Fiscalía, ante la inacción de la Policía. "Vuelvo y repito: confío [en las autoridades], pero en estos momentos no sé ni qué decir", remató.

Fue "una experiencia negativa", minimizó el teniente coronel, quien balbuceó que no tenía conocimiento de la situación y prometió revisar el caso. La respuesta de la mujer ante la promesa del oficial fue tajante: "En estos momentos no creo en nadie".

"No han resuelto los casos que han pasado, cómo esperan que el pueblo confíe"

En su comentario al video, Mayeta asegura haber entrevistado a uno de los asistentes a la reunión en el reparto Abel Santamaría, un trabajador de Salud Pública que pidió no ser identificado, y que afirmó que en esa zona "no hay solo una banda sino varias". "No han resuelto los casos que han pasado, cómo esperan que el pueblo confíe", agregó.

La escalada de la violencia en Cuba se ha salido de las manos de las autoridades, que optan en la mayoría de los casos por la inacción y establecen zonas de "tolerancia" al crimen en las ciudades de la Isla, donde las patrullas no se atreven a circular.

El pasado 5 de enero, cuando la Policía celebraba el aniversario de su fundación, su vicejefe en Sancti Spíritus pidió que, para enfrentar el "actual contexto del país", el Estado les proporcionara a los uniformados "nuevos instrumentos, equipos, vehículos y tecnologías para perfeccionar los mecanismos del sistema de vigilancia y patrullaje". Peticiones similares se realizaron en los actos de homenaje a la Policía en todo el país.

La creciente inseguridad de las calles de la Isla es imposible de disimular y exige cada vez más espacio en la prensa oficial. Los toques de queda son una realidad en varias localidades, pese a que la Policía lo desmiente. En Alquízar, en la provincia de Artemisa, las autoridades negaron que no se pudiera salir de las casas después de medianoche. Sin embargo, este diario reunió múltiples testimonios sobre la prohibición y confirmó que por el municipio circulaban patrullas por las avenidas para hacerla respetar.

No obstante, el toque de queda es cada vez más una medida de autopreservación por parte de los propios vecinos. Lo recomiende o no la Policía, ningún cubano se atreve a andar solo por las calles de madrugada.

