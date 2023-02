Nadie quiere vivir en Cuba, la isla donde sobra el empleo

La prensa europea no da crédito a lo que pasa en Cuba. En los últimos meses, medios del continente han puesto sus ojos sobre el enorme éxodo que vacía la Isla hasta el punto de dejar a los empresarios sin trabajadores, eje de un reportaje publicado por la agencia francesa AFP este jueves en el que salen a la luz datos catastróficos.

El caso con el que se ilustra es el del restaurante habanero Nel Paradiso, que de 60 empleados contratados desde noviembre de 2021 solo conserva 10. "La apertura de Nicaragua fue un golpe. De 50 trabajadores, en una semana nos quedamos con 30", cuenta Annie Zúñiga, gerente de contratación del establecimiento. Su experiencia deja expuesta una gran paradoja: en la Isla sobra el empleo, pero nadie quiere vivir allí.

Según la nota, Zúñiga está desesperada desde que el Gobierno de Daniel Ortega suprimió la obligatoriedad de visado para los cubanos, una medida que dio el pistoletazo de salida a un éxodo de magnitudes nunca vistas.

"No hemos sido capaces de crear un equipo unido y duradero, porque cuando pensamos: 'bueno, este es el equipo', uno de ellos viene y me dice: 'esta es mi última semana, la próxima semana yo me voy'. Es una catástrofe", añade.

Norberto Vázquez, jefe de meseros de Nel Paradiso y profesor de sumiller, también relata su experiencia personal, tras haber formado a más de 50 cubanos que ya han dejado la Isla. "Algunos alumnos me dicen, 'profesor, lo único que estoy pensando es en cómo me voy a ir', y eso me da una pena incalculable", explica.

La agencia sostiene, a través de una fuente anónima, que el 30% de los empleados del hotel Parque Central, gestionado por Iberostar y propiedad de Gaviota, emigraron recientemente y sus puestos han sido cubiertos por estudiantes. Además, 60 proveedores de una agencia de viajes dirigida por un francés, Stephane Ferrux, se han ido en un año.

"Cuando no puedes encontrar nada debido a la escasez de la mayoría de los productos, y sientes que no tienes futuro, incluso si tienes los medios, eso desencadena la huida", cuenta Ferrux, que destaca que muchos de estos migrantes sí tenían salarios muy elevados. Algunos de incluso 1.500 dólares mensuales, 45 veces más que el cubano promedio, que no sirven de nada si no hay qué comer incluso en las tiendas en divisas.

Si faltan camareros y trabajadores del turismo, la situación de la prensa independiente es aún más grave, como bien sabe este diario. Reclutar personas que se arriesguen a amenazas, multas y penas de prisión es mucho más complejo que en el caso de cualquier otra profesión. Aunque muchos se acaban marchando no solo por esto, sino por la falta de calidad de vida.

Al menos una docena de periodistas y colaboradores de 14ymedio se han marchado al exilio en los 9 años de vida que casi atesora, el caso más reciente es el de Alejandro Mena Ortiz, que después de años recorriendo las calles de La Habana para contar la realidad de la Isla y cubrir casi clandestinamente el 11 de julio, acabó saliendo como uno de tantos cientos de miles de cubanos que a finales de 2021 se fueron a hacer la ruta de los volcanes. En los próximos días, espera que su familia se reúna con él en EE UU, donde reside actualmente.

Hasta Isabela de Sagua, punto de partida de tantas embarcaciones durante décadas, se desplazó un equipo de la agencia británica Reuters que también publicó esta semana un texto dedicado al éxodo. "La gente aquí está desesperada por irse", dice sin paños tibios Carlos Hernández, un pescador de 49 años entrevistado por el medio.

Según el villaclareño, entre los residentes de esta localidad, a tan solo 210 kilómetros de los Cayos de Florida, no se habla de otra cosa que no sea el nuevo programa de la Administración de Joe Biden para la llegada de migrantes cubanos a través de un patrocinador, una buena opción para una salida segura, pero no disponible para todos cuantos desean marcharse.

"Los cubanos han decidido que no se puede vivir aquí, y se van a ir como puedan", cuenta a la agencia Ana María Mederos, que se gana la vida, a sus 59 años, vendiendo café en la puerta de su casa, mientras lamenta no poder marcharse por estar cuidando a un familiar enfermo.

"Los que puedan salir bajo este nuevo programa lo harán, pero hay muchos que no tendrán la posibilidad y seguirán arriesgándose por mar, por tierra, como sea", agrega.

Los problemas para encontrar empleados no solo están en el sector privado. El propio diario oficialista Trabajadores contó a finales de 2022 que en la propia central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes había 45 vacantes "por el éxodo". "No se ha dejado de generar electricidad, pero el esfuerzo ha tenido que ser enorme", expuso el jefe sindical de la planta.

Según los datos facilitados a la prensa internacional, la mayoría de cubanos emigrados tiene entre 19 y 49 años, además de un alto nivel educativo. Las universidades, los laboratorios, los centros médicos... la migración no entiende de sectores y es, a su vez, un nuevo factor para el empobrecimiento de una Isla en la que la pirámide de población está al borde del colapso.

