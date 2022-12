Notición en Cuba: la prensa oficial anuncia que no habrá apagones este sábado

Con mucha discreción, como si no quisiera echar a perder la "sorpresa", la prensa cubana anunció que este sábado no habría apagones. "Se estima que en el horario diurno no se afecte el servicio por déficit de capacidad", señaló escuetamente la Unión Eléctrica (UNE) en su mensaje diario, que ha sido reproducido con cautela por los medios oficiales.

"Espero haber leído bien", comentó una de las lectoras del mensaje en Facebook que, como el resto de los cubanos que llevan más de un año soportando la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), no dan crédito a la noticia. "Ojalá que no sea otra 'patraña' del imperialismo", ironizó otro usuario, aludiendo a la "promesa" de Díaz-Canel de acabar con los apagones en diciembre.

Aunque está por verse si el pronóstico de la UNE se cumplirá en todo el territorio nacional, y por cuánto tiempo, el monopolio estatal opina que, "de mantenerse las condiciones", tampoco habrá apagones durante el horario nocturno.

La imposibilidad de contar con electricidad durante el verano de este año lanzó una vez más a los cubanos a protestar en las calles

Los cortes eléctricos han sido uno de los más poderosos detonantes del malestar social en la Isla. La imposibilidad de contar con electricidad durante el verano de este año lanzó una vez más a los cubanos a protestar en las calles. Si bien fueron reprimidos duramente por la Policía, los ciudadanos presionaron al régimen en la búsqueda de alternativas energéticas.

La explosión de la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde se almacenaba una importante cantidad de crudo, y el destrozo provocado en el occidente del país por el huracán Ian, parecieron alejar definitivamente el cumplimiento de la "profecía" de Díaz-Canel. Los continuos traspiés del SEN le costaron el cargo al ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, y al director de la UNE, Jorge Armando Cepero.

El comunicado de la UNE tampoco peca de entusiasmo excesivo. La diferencia entre demanda (unos 1.860 megavatios) y disponibilidad (2.440) ofrece un buen margen de acción, pero las termoeléctricas (CTE) del país siguen en espera de reparaciones indispensables para su buen funcionamiento.

De hecho, se mantienen fuera de servicio las unidades 6 y 7 de la CTE Mariel, la 4 de CTE Nuevitas, la 5 de la CTE Renté, la 2 de la Felton, y están en mantenimiento la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y las 3 y 4 de la CTE Renté. Reconoce la UNE que todavía hay limitaciones de hasta 371 megavatios en la generación eléctrica, y que hay 848 MW cuya generación es imposible por las averías en el SEN.

En la hora pico, el margen no es ni remotamente amplio: 2.815 MW disponibles para una demanda de 2.730, lo cual supone una reserva de sólo 85 MW. Basta una rotura en una máquina o una salida del SEN de alguna de las termoeléctricas para echar por tierra el récord de un día sin apagones.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.