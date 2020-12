El OCDH teme una ola represiva del Gobierno cubano contra los periodistas independientes

Los últimos ataques y difamaciones transmitidos en el espacio Razones de Cuba del Noticiero Estelar de la televisión nacional han causado indignación entre periodistas y medios de prensa independientes, centro de mira de la emisión de este lunes.

A la reacción de muchos de los que fueron calificados por la televisión estatal de "mercenarios", se suma la denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) al advertir "sobre la criminalización del periodismo independiente" por parte del Gobierno, que usa "los medios de comunicación controlados por el Partido Comunista como herramienta para la descalificación y el descrédito".

En el espacio televisivo, según denunció Mónica Baró, una de las periodistas aludidas, aparecieron algunos reporteros hablando. "Sus parlamentos, maliciosamente elegidos, fueron extraídos tanto de presentaciones públicas como de interrogatorios, que al parecer fueron grabados sin el consentimiento de la persona interrogada", escribió en su perfil de Facebook.

Al respecto, el OCDH añade que "el Partido Comunista usó grabaciones de interrogatorios arbitrarios, de los tantos que realiza la policía política para intimidar a los activistas de la sociedad civil y la oposición".

"La publicación de imágenes y sonidos de dichos interrogatorios es una práctica inmoral y repudiable, que viola la propia Constitución cubana. Además, al tomar fragmentos sacados de contexto se busca incriminar y denigrar a la víctima, que lamentablemente no tendrá derecho a réplica en el mismo medio", condenó el OCDH.

El periodista Abraham Jiménez Enoa también denunció las calumnias en su contra: "El régimen cubano juega a desestabilizar lo más preciado que tenemos: la familia. Que me hayan sacado como un 'mercenario' es bueno para mí. Mi familia me conoce. Por tanto sabe que la televisión miente. Vuélvanme a sacar en la tv para ver si me siguen ayudando a mostrarle a mi familia de lo que la 'revolución' es capaz".

El OCDH afirmó que descalificar a los periodistas como si fueran delincuentes "supone un grave ataque a la libertad de expresión. La financiación procedente del exterior es uno de los elementos recurrentes por parte del Gobierno, tanto desde el punto de vista político como legal, en su empeño por criminalizar al discrepante".

La organización radicada en Madrid también advirtió que lo que intenta el régimen es "silenciar las voces discrepantes, en un escenario marcado por el fracaso del sistema y el descontento social". Es "probable que el Gobierno prepare una nueva ola represiva para detener y enjuiciar a periodistas independientes, y luego utilizarlos como moneda de cambio para obtener concesiones de Gobiernos extranjeros, fundamentalmente de la nueva Administración norteamericana".

En Razones de Cuba de este lunes se acusó a medios independientes como CibeCuba, Diario de Cuba, Cubanet, El Estornudo, ADN Cuba, Periodismo de Barrio, El Toque, Tremenda Nota y 14ymedio, de recibir financiación de Estados Unidos y otros organismos.

El Observatorio recordó que "la financiación exterior es un derecho amparado por las Naciones Unidas", que ha consagrado en diferentes ocasiones ese acceso como un derecho.

"Exigimos a Miguel Diaz-Canel y Manuel Marrero Cruz el cese de los ataques y amenazas a otros cubanos por pensar y expresarse diferente. Los recursos pagados por todos los cubanos con sus impuestos, no deben ser empleados para reprimir a otros cubanos, sino para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que hoy son insoportables", concluyó el OCDH.

