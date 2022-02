Un grupo de trabajo de la ONU pide a Cuba la liberación "inmediata" de Maykel 'Osorbo'

El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno cubano que ponga en libertad "inmediatamente" al artista Maykel Castillo Osorbo al determinar que su encarcelamiento, el pasado 18 de mayo, fue arbitrario.

El dictamen de la ONU, emitido el lunes y publicado este miércoles por la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD), es contundente en sus conclusiones: la detención de Osorbo no solo es arbitraria, sino que contraviene hasta siete artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos a la libertad y la seguridad (3), a no ser discriminado (7), al recurso efectivo ante tribunales competentes (8), a ser oído públicamente y con justicia ante un tribunal en condiciones de igualdad (10) o a no tener injerencias en la vida privada (12).

Con base en ello, su encarcelamiento se inscribe en cuatro categorías (I, II, III y V), que significa que fue apresado por ejercer los derechos fundamentales a la libertad de opinión, expresión y participación, que no se respetó el debido proceso y que no recibió un trato de igualdad.

"La aplicación de disposiciones vagas y demasiado amplias en el presente caso hacen imposible la invocación de base legal para justificar la detención del Sr. Castillo"

La respuesta del Grupo de Trabajo es la culminación de un proceso de arbitraje iniciado por una denuncia de Prisoners Defenders el pasado 7 de julio y que contó con las alegaciones del propio Gobierno cubano, enviadas a Naciones Unidas el 11 de octubre.

"Nuestros equipos jurídicos pudieron ratificar el 25 de octubre, en la carta de respuesta a las alegaciones de Cuba, todos y cada uno de los extremos de la denuncia, dejando sin sostén los argumentos del Estado Parte", detalla la ONG con sede en España en su comunicado de este miércoles.

Al respecto, el Grupo de Trabajo dice en su dictamen que el Gobierno cubano "ha insistido en su respuesta que el Sr. Castillo posee una pésima conducta social, ampliamente documentada, y también ha establecido el récord de detenciones, y condenas de las que ha sido objeto el Sr. Castillo", pero que "no ha proporcionado sustento alguno para respaldar sus afirmaciones".

La tipificación de los delitos, argumenta la ONU, "es excesivamente vaga y demasiado amplia, ya que no definen claramente la actividad delictiva que pretenden sancionar". Así, "la aplicación de disposiciones vagas y demasiado amplias en el presente caso hacen imposible la invocación de base legal para justificar la detención del Sr. Castillo".

Entre algunos de los hechos documentados en el texto, está que Castillo, "desde el 14 de diciembre de 2019 hasta el 18 de mayo de 2021 ha sido detenido 121 veces" y que, además, "fue sometido a prisión por un año y un mes, desde el 23 de septiembre de 2018 hasta el 23 de octubre de 2019", solamente "por haber filmado un operativo policial en la vía pública, con su teléfono móvil y haberse negado a entregarlo a la policía".

"Los delitos de atentado, resistencia, evasión de presos y detenidos y de desorden público no son procedentes"

En cuanto a las arbitrariedades cometidas por el régimen, se señala por ejemplo, que el cantante, uno de los artífices del tema Patria y Vida, detenido el 18 de mayo pero acusado por unos hechos del 4 de abril –detallados también en el dictamen–, no pudo contar con un abogado hasta el 13 de agosto. "Esto significa que permaneció sin la posibilidad de ser asesorado legalmente ni preparar su defensa por tres meses, lo que contraviene los estándares internacionales de protección contra la detención arbitraria, que determinan que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento durante su detención, incluso inmediatamente después del arresto", refiere el documento.

Además, acreditan que "los delitos de atentado, resistencia, evasión de presos y detenidos y de desorden público no son procedentes", recordando el acoso policial a Castillo, "de modo sistemático e ininterrumpido, sin que exista la comisión previa de un presunto delito".

El Grupo de Trabajo ha remitido el caso al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y a la relatora especial sobre los derechos culturales.

Entre tanto, no solo insta al Gobierno cubano a liberar de manera inmediata a Maykel Castillo, sino a "concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

Al mismo tiempo, insta al régimen, "visto el recurrente patrón de detenciones arbitrarias constatadas por este mecanismo internacional de protección de derechos humanos en los últimos años", a que invite al Grupo de Trabajo "para que lleve a cabo una visita oficial al país".

Osorbo fue trasladado el 31 de mayo mismo a la cárcel de máxima seguridad Kilo Cinco y Medio, en Pinar del Río, donde, según han denunciado con frecuencia varios activistas cercanos, ha padecido graves problemas de salud.

