Sigue el calvario de los presos políticos cubanos en espera de un juicio sin garantía

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara está viviendo bajo mucha presión en la cárcel. "Tiene dermatitis seborreica y aunque le hemos podido alcanzar algunos medicamentos, el estado de estrés en el que se encuentra y la incertidumbre aún no han permitido que estos actúen eficazmente", denunció su familia a través de una declaración difundida por el Movimiento San Isidro (MSI).

Los familiares informaron que a Otero Alcántara "le han bloqueado" la tarjeta telefónica que utilizaba para hacer llamadas internacionales. Además, dieron a conocer que ahora tiene un nuevo abogado "con el que se trabaja una nueva estrategia legal", aunque, señalan, que son conscientes de que en el país se vive un "contexto de completa vulnerabilidad jurídica y que los letrados son amenazados por la Seguridad del Estado si intentan salirse de lo permitido".

En el texto, recuerdan que el artista está acusado de los supuestos delitos de "desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir" y que están registrados en el Expediente 24 del 2021. "Sobre él pesa además, la acusación de 'ultraje a los símbolos patrios', abierta desde el año pasado por realizar la obra de arte Drapeau", puntualizan.

"Luis Manuel carga con siete años de activismo político sistemático, lo que le ha costado al menos 60 arrestos arbitrarios de corta duración, vigilancia policial y el corte de varias líneas telefónicas"

En la declaración, el MSI, del que es fundador Otero Alcántara, expuso que está acompañando al artista "en esta situación injusta" a la hora de buscar asesoría legal en organizaciones como Cubalex y de visibilizar el caso "en cuanto foro o plataforma" internacional lo permita.

"Luis Manuel carga con siete años de activismo político sistemático, lo que le ha costado al menos 60 arrestos arbitrarios de corta duración, vigilancia policial, el corte de varias líneas telefónicas, difamación en la prensa nacional, violación de su intimidad, amenazas a amigos, vecinos y familiares; golpizas policiales; y su actual encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa", escriben a modo de balance.

De igual forma, la curadora de arte Anamely Ramos denunció en redes sociales este fin de semana que la salud de Maykel Castillo Osorbo empeora, luego de tener noticias del rapero tras la visita de la familia. El músico, que recientemente estuvo entre los artistas galardonados con el Grammy Latino a Mejor canción del año por Patria y Vida, ha cumplido ya siete meses de cárcel sin que se celebre todavía juicio alguno.

"Como le han prohibido hasta las llamadas, esas visitas son la única forma de saber de él. Tiene más ganglios inflamados y han empezado a dolerle, al igual que la cabeza"

"Como le han prohibido hasta las llamadas, esas visitas son la única forma de saber de él. Tiene más ganglios inflamados y han empezado a dolerle, al igual que la cabeza. Tampoco se le quita el cansancio. No tenemos certeza, pero Maykel pudiera estar muy enfermo", denunció Ramos en su perfil de Facebook. Además, lamentó que él no haya podido disfrutar de los triunfos que sigue conquistando la canción Patria y Vida.

"Pienso que esos guardias y agentes y jefes de la vileza están asustados en algún punto por la enfermedad de Maykel, pero no saben salir de esa situación porque están ciegos y mudos a la realidad", agregó. A finales del mes pasado, Ramos advirtió que el músico tenía problemas de salud y que en la prisión de 5 Kilo y medio de Pinar del Río no estaba recibiendo atención médica adecuada.

Organizaciones como Artist at Risk Connection de PEN América, Freemuse, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Freedom House, PEN Internacional y la ONG Prisoners Defenders han exigido al Gobierno cubano la libertad inmediata del rapero, que está acusado de los delitos de atentado, desacato y resistencia. También fue nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional y su caso fue denunciado ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

"Yo no cometí un delito, eso es mi derecho, ejercer un derecho y llegar a un juicio injustamente es una decepción grande"

Por otro lado, el hermano de Luis Robles, Landy Fernández, publicó el audio de una conversación telefónica que sostuvo con el activista después del juicio que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre y del que no se sabrá la sentencia hasta mediados de enero. "Yo no cometí un delito, eso es mi derecho, ejercer un derecho y llegar a un juicio injustamente es una decepción grande. Imagínate tú cómo me siento de vivir en un país donde no tienes derechos y no te sientes protegido por ninguna ley", expresó Robles, que cumplió el pasado 4 de diciembre un año en prisión.

Dijo además sentir "rabia" por la situación que está viviendo en prisión y agradeció a todos los que han brindado apoyo a la causa de su liberación. "Me mantengo fuerte, nadie me va a cambiar mi ideología, nadie me puede castigar por tener una manera de pensar diferente, voy a seguir para adelante (...) No voy a bajar la cabeza nunca a los comunistas, yo decidí no ser comunista y ese es mi problema".

