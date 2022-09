Permiten llevar alimentos a las hermanas Garrido, pero siguen 'plantadas' en la cárcel

La prisión de Guatao ha decidido permitir a los familiares de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido que les lleven alimentos, lo que supone el fin de la huelga de hambre que mantenían, donde cumplen condena por manifestarse el 11J. La información fue difundida por Radio Martí, que pudo hablar con el esposo de Angélica, Luis Rodríguez Pérez, quien confirmó que ambas siguen determinadas a no vestir el traje de reas ni consumir los alimentos que proporciona la cárcel.

"Me dejaron verla. Ella está muy debilitada. Casi no se puede sostener por cinco días de inanición. Yo le llevé una sopita y se la tomó, pero afirma que no va a aceptar ningún tipo de alimento de la cárcel, solamente lo que le lleve su familia. Realmente, no era huelga de hambre lo que hacía, está plantada, es decir: rechazó la comida del penal, no colchón, no uniforme de reclusa común, no convivir en destacamentos con internos que cometieron delitos", dijo Rodríguez Pérez.

El activista indicó que la prisión accedió a que le llevara alimentos a su esposa. "Lo mismo hicieron con María Cristina, mandaron a la hija a verla. Está en el Hospital Nacional, parece que para separarlas. No tiene ninguna afección fuera de la debilidad. También tomó un poco de caldo que le llevó su hija. En el caso de Lisandra Góngora, no sé", agregó.

Rodríguez Pérez también hizo referencia a Lisandra Góngora, que inició la huelga junto a su esposa y su cuñada, pero de quien desconoce si continúa llevándola adelante.

Las reclusas habían firmado una nota desde el penal de mujeres en la que exigían su libertad y recordaron "la mala salud que las tres presentamos". Añadieron que, por esa misma causa, sus vidas se encuentran en riesgo, y que si algo les sucediera "toda la justicia caerá sobre sus represores". Concluían la nota con un "saludo de resistencia desde esta sombra fría".

Por otra parte, Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), denunció que la familia lleva meses sin saber del activista, en prisión desde el 11 de julio de 2021, cuando fue detenido antes de que pudiera sumarse a las manifestaciones de ese día.

Las autoridades no le permiten llamadas telefónicas desde el pasado 4 de junio. "Tres meses y 19 días semidesnudo, solamente en calzoncillo, lleno de picazos de mosquitos, alimentándose de la jaba que le están permitiendo cada 45 días y sin derecho a visitas familiares y conyugales, así como a llamadas telefónicas", detalló Ana Belkis Ferrer en un post de Facebook. "Un año, dos meses y 12 días enterrado en vida y muriendo lentamente".

El pasado 29 de agosto, el Directorio Democrático Cubano se unió desde el exilio a opositores y activistas que pedían una fe de vida del líder de la Unpacu. Varios activistas de la organización expresaron en un video su alarma por la suerte del líder opositor, "quien aparentemente está confinado en la prisión Mar Verde", en la provincia de Santiago de Cuba, pero al que "no le permiten llamadas telefónicas" ni había recibido la última visita de familiares que le correspondía entonces, el anterior 26 de agosto.

