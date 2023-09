Pese a tener reservas, el Gobierno cubano atribuyó el paro de la CTE de Mariel a déficit de combustible

La falta de transparencia del Gobierno cubano, esta vez en la generación eléctrica (o su ausencia), vuelve a sembrar dudas y desconcierto entre los expertos y la indignación de los ciudadanos. El ejemplo perfecto es la información confusa que ofreció la Unión Eléctrica (UNE) en su parte diario sobre la situación de la central termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel (Artemisa).

La unidad 6 de la central, que aporta 80 megavatios (MW) al sistema, estaba fuera de servicio el pasado 11 de septiembre por "bajos niveles de combustible", una situación incomprensible para el profesor Jorge Piñón, especialista en el sector petrolero de la Universidad de Texas (EE UU).

"La termoeléctrica usa crudo cubano como combustible", recuerda a 14ymedio el experto, que señala que los ocho grupos electrógenos ubicados en Mariel, con una capacidad de 147 MW, usan fueloil; así como las centrales flotantes turcas de Karadeniz.

Para añadir más intriga a la situación, en su parte de este martes, la UNE situó a la misma unidad 6 de la central Máximo Gómez fuera de servicio nuevamente, pero "por avería"

Ese crudo ha estado llegando de manera abundante desde el puerto de Matanzas, argumenta Piñón, que ha seguido los traslados más recientes entre los dos destinos. "El Caribbean Alliance es un tanquero de cabotaje que da servicio a Mariel desde Matanzas. Su volumen regular es de alrededor de 80.000-90.000 barriles y puede segregar crudo cubano y fueloil en un mismo viaje".

El profesor aporta el plano y el seguimiento del tanquero, que indica cinco llegadas recientes desde ese puerto de origen al de Mariel, una el 29 de agosto y las restantes el 2, 5, 9 y 11 de septiembre. "No entiendo por qué Mariel está bajo de combustible", sentencia Piñón.

Para añadir más intriga a la situación, en su parte de este martes, la UNE situó a la misma unidad 6 de la central Máximo Gómez fuera de servicio nuevamente, pero "por avería" en esta ocasión.

Mientras, la Isla volvió a sumar otra noche sin luz de manera generalizada. Las labores en la termoeléctrica Antonio Guiteras, que tras sufrir dos fallos seguidos aún permanece fuera del sistema, continúan sin que las noticias parezcan muy alentadoras. "Como en cualquier industria en la que siempre hay algo que hacer, más aún cuando suma 34 años en funciones, la espera que puede llegar a desesperar es que la inmensa caldera ande por los 50 grados Celsius para entrar y dar con la causa de la pérdida de agua", contó este martes el periodista de Radio Rebelde José Miguel Solís.

"Sólo después de la inspección se podrá calcular el tiempo o la extensión de la llamada 'ruta crítica'. Luego de certificar las soldaduras, (y) de analizarse metalográficamente, se han de someter a pruebas con diferentes presiones de agua y aire. Si se pasa, comienza el complejo proceso de arranque en la caldera, por cierto, según nos comentan, la única presurizada en termoeléctricas cubanas y, además, la que hace muchísimo tiempo no recibe un mantenimiento capital", contó.

Este tipo de trabajo, que debía incluir a la caldera de la mayor central termoeléctrica cubana, se anunció precisamente para finales de 2022. En marzo, sin embargo, cuando se estaban terminando las tareas de rehabilitación de la planta, se especificó que quedaría listo el saneamiento de las tuberías y resueltos los problemas en los sistemas de control automático y otras limitaciones tecnológicas. "No se van a solucionar todas las causas ni todos los problemas", advirtieron los técnicos, que pospusieron hasta un "mantenimiento capital" que podía durar seis meses, otras de mayor calado.

Después de apagones de hasta 18 horas el lunes por un déficit notificado de casi 1.000 MW (el mayor desde el mes de abril), la UNE afirmó que se esperaba para este martes la falta de 780 MW en la hora pico y algunos periodistas del oficialismo señalaron que la situación sería mejor que la noche anterior. Lo fuera o no, llueve sobre mojado y el hartazgo vuelve a consumir la paciencia de los cubanos.

"En 25 años que tengo nunca había tenido una madrugada tan larga como esta, ni cuando mis niños eran bebés"

"En 25 años que tengo nunca había tenido una madrugada tan larga como esta, ni cuando mis niños eran bebés", cuenta en su perfil de Facebook una residente en San Antonio de los Baños que se confiesa agotada por la situación. "¿Ahora cuál es la afectación para volver al antiguo sistema de apagones planificados? Se sabe que somos tan obedientes como niños de círculo infantil que ya ni planificación pusieron. (...) Aquí lo que está jodido son los dirigentes, no las termoeléctricas", lamenta.

En Camagüey, mientras tanto, otra usuaria relataba su jornada. "Hoy en la madrugada, alrededor de las 5 am, estuvimos sin corriente. No sé a qué hora regresó exactamente, pero a las 6:30 am aún no teníamos fluido (...). A las 10:00 am [cortan la luz] una vez más (...) a las 3:00 pm regresó y ahora nos la vuelven a quitar", escribía. "Mi vida, yo soy de Cienfuegos y ayer estuve en apagón de 2 a 6 pm y después de 11:40 pm a 5:20 am", le respondía otra.

En estas circunstancias, la Isla se prepara para acoger la cumbre del G-77 más China los días 15 y 16 de septiembre, con la presencia de más de 30 jefes de Estado, entre ellos los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández, y el secretario general de la ONU, António Guterres, además del máximo responsable del organismo anticorrupción del Partido Comunista Chino, Li Xi, en nombre del gigante asiático.

El Palacio de las Convenciones, el hotel Palco, el recinto ferial Pabexpo, el restaurante El Palenque y el Salón Cubanacán (conocido como El Laguito) acogerán una cita para la que La Habana está siendo engalanada mientras sus ciudadanos, que también están padeciendo cortes de luz, dudan que los mandatarios sufran esta y otras de sus penalidades cotidianas.

