Pese a las detenciones y las presiones de la policía política, los artistas independientes se reúnen

Luis Manuel Otero Alcántara no fue el único en ser detenido este miércoles. El acoso ha seguido en las últimas 24 horas contra los miembros del Movimiento San Isidro y otros artistas independientes.

Tania Bruguera fue detenida igualmente la tarde de este miércoles cuando iba camino al Instituto de Artivismo Hannah Arendt (Instar), que dirige, para un encuentro con algunos de los 30 artistas e intelectuales que participaron en la reunión del pasado 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura, según informó una fuente cercana a Bruguera.

"El grupo de los 30 hemos estado sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto", dijo la artista en una transmisión directa de Facebook, "para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión que nos pidió para esta semana".

Bruguera reclama que mientras ellos están cumpliendo con su parte, de los 30 artistas que asistieron a la reunión, hay seis que tienen vigilancia policial en su casa y no pueden asistir a la reunión y algunos miembros del grupo estaban sufriendo acoso a través de presiones a sus familias.

Ahí mismo aseguró que pidieron a un "intermediario" para que localice al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, "para que le informe de lo que está sucediendo", pues una de las razones de la reunión del 27 de noviembre era "terminar de una vez por todas" con el acoso policial.

En otro video publicado en sus redes, Bruguera respondió a las acusaciones de la Seguridad del Estado de "estar trabajando con el Departamento de Estado de Estados Unidos" y "siguiendo un manual" para provocar una revuelta popular en la Isla: "Yo jamás en la vida me he comunicado con el Departamento de Estado de Estados Unidos, no necesito a ningún Gobierno para que me diga lo que tengo que hacer por mi país, no necesito contactar a ningún país para que me dé órdenes de hacer nada. Yo soy una cubana que tiene el suficiente sentido de la decencia y de sus derechos ciudadanos como para exigirlos a las entidades que los tienen que garantizar".

En declaraciones a 14ymedio, la artista detalló que fueron "el coronel Alberto y el agente Mario, como se hacen llamar" los que fueron a verla la noche del martes a su casa.

"El coronel fue quien habló todo el tiempo", declaró la artista, "para decirme que yo estaba desestabilizando el Gobierno, que estaba creando subversión, siguiendo órdenes de alguien, trabajando con las personas del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos y que yo estaba haciendo todo esto porque había leído un librito. Le pregunté el título pero no me dijo".

Entre las amenazas que hicieron los oficiales contra Bruguera fue que "que tomarían las medidas más severas" contra ella. "Le respondí que no iba a aceptar esas acusaciones que me estaba haciendo porque no solamente eran mentira, sino que tenían implicaciones legales relacionadas con la Ley 88, donde los castigos son extremadamente severos. Insistió en decirme: no te vamos a permitir que desestabilicen el Gobierno o crees subversión".

Los funcionarios le reprocharon que ella estaba haciendo todo esto "para ganarse un aval", "algo que no entendí", declaró. "Le dije que estaba completamente equivocado, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo y que nosotros estábamos dónde estábamos porque el Ministerio de Cultura nos pidió una agenda y era en eso en lo que estábamos trabajando".

Además, la artista solicitó que no fueran más a visitarla y que la próxima vez que fueran, la llevaran presa: "A mí no me van a amenazar con esas acusaciones sin fundamentos", sentenció.

Por su parte, el poeta Amaury Pacheco también confirmó que tiene vigilancia en su vivienda "desde tempranito en la mañana". Según denunció, otros miembros del MSI, como Luis Manuel Otero Alcántara, Michel Matos, Aminta de Cárdenas y Claudia Genlui, están en la misma situación.

El productor musical Michel Matos también fue arrestado la tarde de este martes según denunció Iris Ruiz, miembro del MSI en su perfil de Facebook. "Acaba de ser detenido Michel Matos en la esquina de 27 y 8 en El Vedado. Patrulla 436. Dos policías y una mujer", posteó Ruiz.

