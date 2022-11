Pese a las presiones, la madre de la niña muerta en Bahía Honda insiste que "fue un asesinato"

Diana Meizoso, la madre de la niña Elizabeth, de dos años, una de las siete víctimas mortales de la lancha hundida por las autoridades cubanas en Bahía Honda (Artemisa), mantiene su testimonio sobre lo sucedido a pesar de las presiones recibidas durante un interrogatorio en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana.

Meizoso fue detenida el pasado jueves y llevada a un interrogatorio en la sede principal de la policía política pero ya se encuentra junto a su madre en Bahía Honda. Tras las preguntas y varias presiones, la mujer mantiene su versión inicial de que la embestida de la lancha guardafrontera resultó en el "asesinato" de al menos siete de los migrantes que iban en la embarcación que intentaba salir de la Isla.

"Mi hermana mantiene lo que dijo desde un inicio porque lo que ella cuenta es la verdad", subraya a 14ymedio Héctor Meizoso, tío de la niña fallecida y pariente de al menos otros dos de los muertos tras la colisión, Yerandy García Meizoso y Aimara Meizoso. "Ya está junto a nuestra madre después del interrogatorio en Villa Marista", confirmó el joven.

La posición de la madre contrasta con la de otros sobrevivientes que han sido presionados para cambiar su testimonio, según detalló a Radio Martí Dianelis Portales Meizoso, hermana de Yerandy García.

Portales Meizoso contó que oficiales de la Seguridad del Estado hicieron que algunos de los sobrevivientes cambiaran, bajo presión, sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido, y que ella misma fue señalada "por filmar y difundir los audiovisuales".

"La policía vino aquí, a mi casa, delante de mis tres niños, donde me dicen que estaba citada para la Policía. Les pregunto que para qué y me dicen que no saben", explicó Dianelis.

A pesar de todo esto, Diana Meizoso mantiene su testimonio inicial y hasta hace unos días no había tenido reparos en hablar con medios de comunicación para contar lo que ocurrió.

"Embistieron la lancha y la partieron al medio", dijo en un principio en una entrevista con Radio Televisión Martí, y detalló cómo uno de los oficiales cubanos les advirtió, antes de dar la vuelta y enfilar hacia la embarcación de los balseros y destruirla: "Ahora los voy a partir al medio".

En la lancha viajaban al menos 25 personas y murieron, además de los Meizoso, Israel Gómez, Indira Serrano Cala, Nathali Acosta Lemus y Omar Reyes Valdés. Uno más continúa desaparecido.

Por considerarlos responsables de lo que considera un "asesinato a sangre fría", la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba tiene en su lista de represores a cuatro oficiales de las Tropas Guardafronteras: Raidel Rodríguez López, Leovanys Cutiño Rodríguez, Jorge Argelio Samper Muarra y Jorge Luis Navarro Nolasco.

