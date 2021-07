"Piensa en las consecuencias para ti y tu familia", advierte la policía política a jóvenes cubanos

La Seguridad del Estado cubana ha incrementado su acoso después del 11 de julio (11J) a los que dentro de la Isla se manifiestan libremente en contra el régimen en redes sociales. Los jóvenes holguineros Rolando Arias Peñas y Luis César Rodríguez fueron amenazados en sus casas por dos agentes de la policía política el pasado 25 de julio.

"No queremos que tomes esto como una amenaza sino como una alerta, un trabajo profiláctico sobre las consecuencias que esto podría traer para ti y tú familia", fue la primera intimidación que Arias, de 26 años, tuvo que escuchar ese día.

Eran aproximadamente las 8:30 pm cuando recibió una llamada de Rodríguez. "Me dijo que la policía había estado en su casa preguntando por él y por mí. Unos 20 minutos después llegaron y llamaron frente a la casa. Salí al balcón y me pidieron bajar", cuenta Arias a 14ymedio.

Tanto Arias como Rodríguez comparten constantemente contenidos en sus redes sociales de medios independientes cubanos censurados en la Isla, denuncias de la represión del régimen contra activistas y periodistas y además han dejado claro que son "anticomunistas" y abogan por la libertad de Cuba.

"Buenas, somos oficiales de la Seguridad de Estado", le dicen al joven, que vive en el barrio de Yareyal, a unos nueve kilómetros de la ciudad de Holguín. "Estamos aquí porque se nos ha dicho que mañana (26 de julio) tenías pensado ir a una 'fiesta' en la ciudad", agregan, y a la vez le advierten que en caso de represalias sería su familia la que sufriría.

Sin más preámbulos fueron tajantes: "Queremos que dejes de influenciar y te retires a tiempo también de publicar cosas como 'A Canel le queda poco'. "¿Tienes algo que decir?", le preguntaron. "¿Yo? Yo lo que veo que por publicar varias verdades y manifestarme pacíficamente sin vandalismo ni tirar piedras ni romper nada, vienen a verme para intentar que no lo vuelva a hacer porque según ustedes mañana podría haber otra manifestación", contestó.

Relata Arias que siempre habló uno de los dos agentes, que recalcó: "Repito, eres libre de pensar como quieras, pero esto te traerá consecuencias" y además insistió en que no debía manifestarse el 26 de julio y que dejara de publicar en redes sociales para que no se metiera "en problemas".

"En todo momento me hablaron en un tono de voz normal, calmado pero el mensaje estaba claro: deja de publicar y cuidado con manifestarte", remata Arias.

Aunque no es la primera vez que la Seguridad del Estado ha ido a la casa de Arias, sí es la primera ocasión en que intercambia palabras con agentes. En dos ocasiones anteriores, cuando fueron buscándolo no pudieron dar con él porque no se encontraba en su vivienda. Además, algunos vecinos le han comentado que en varias ocasiones han estado investigando sobre él en el barrio.

En la propia ciudad de Holguín, el poeta Javier L. Mora (Bayamo, 1983) fue detenido por la Seguridad del Estado el 16 de julio tras denunciar la represión contra los manifestantes de las protestas del 11J. Su arresto se produjo en su casa horas después de hacer pública en las redes sociales su renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Mora argumentó que los gobernantes del país "se burlaron de los artículos 54 (libertad de expresión) y 56 (libertad de manifestación) de la tan cacareada Constitución. Hoy se siguen burlando del 49 (domicilio inviolable), al salir a buscar, como a liebres en cotos de caza, a los manifestantes". El escritor fue liberado dos días después.

A más de dos semanas de las manifestaciones, sigue sin haber un listado oficial definitivo de detenidos relacionados con los acontecimientos del 11J y se siguen conociendo arrestos y liberaciones con cuentagotas gracias a la difusión a través de las redes sociales de los casos.

El pasado viernes, fue arrestado Yoan de la Cruz, que el 11J hizo la transmisión en vivo en Facebook de las primeras protestas en San Antonio de los Baños. Varios amigos y familiares denunciaron su detención y reclamaron la liberación del joven. "Yoan de la Cruz, cubano y ariguanabense, pero más que eso, muchacho valiente que, con un celular y unos cuantos megas, le enseñó al mundo entero que en San Antonio de los Baños hay un pueblo chiquito, pero lleno de gente valiente como él", escribieron en las plataformas digitales.

