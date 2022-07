La Policía cubana detiene por el robo de una bicicleta acuática a tres balseros repatriados

Alejandro Tamayo Chacón, un balsero devuelto a Cuba por EE UU la pasada semana, fue arrestado el sábado en su vivienda de Habana del Este. La Policía cubana lo acusa de haber robado la bicicleta acuática con la que intentaba llegar a Florida por mar, según contó la familia al canal de Miami Telemundo 51.

Sus conocidos hicieron circular desde el mismo sábado imágenes de la detención, que se tornó violenta en medio de la resistencia del joven. La familia exigió que se mostrara una orden judicial, según denunció la esposa del joven, embarazada de ocho meses.

"Estamos bien indignados, queremos justicia", explicó la esposa de Tamayo Chacón a Telemundo. Mientras forcejeaba con los agentes, el propio detenido miró a la cámara del teléfono con el que era grabado el arresto, diciendo: "Mira lo que me están haciendo, súbelo para Facebook, súbelo".

"Están acusando a mi esposo por resistencia. Dicen que ellos se robaron la bicicleta acuática, pero no tienen evidencia. Le dije que me la mostrara, pero no me la mostró. Estoy bien molesta, bien dolida, bien estresada porque entraron a mi casa sin una orden judicial, entraron como les dio la gana a ellos", añadió la esposa del detenido.

De sus declaraciones se desprende que fueron arrestados también los otros dos balseros que viajaban con Tamayo Chacón en la bicicleta acuática de uso recreativo el pasado 9 de julio cuando fueron interceptados por la Guardia Costera de EE UU, aunque no ha trascendido nada respecto a sus dos compañeros.

EE UU repatrió a los tres jóvenes, cuya imagen subidos en la barca de ocio se hizo icónica, el pasado miércoles en una operación de retorno de 77 personas. "No sabía que mi hijo había salido del país, y si lo hizo fue por un buen motivo: económico. A ver si podíamos vivir bien por una vez en la vida", dijo Kenia Chacón, madre del detenido. "¿Tú crees que esta es forma de vivir en un país? ¿Qué padre no quisiera darles gustos a sus hijos?", añadió mientras mostraba su vivienda al canal de televisión.

La familia aseguró que estará pendiente del joven mientras está en la estación de Policía y que supervisará que sea procesado respetando sus derechos.

Las salidas de Cuba siguen a un ritmo imparable, tanto por vía marítima como por la terrestre. Este mismo domingo, la Policía de Puebla (México) detuvo a cuatro personas por presunto tráfico de migrantes en un autobús.

En el vehículo viajaban 251 personas, 42 de ellas cubanos, que ahora están bajo custodia del Instituto Nacional de Migración. Los integrantes de ese grupo, sin embargo, eran en su mayoría guatemaltecos (166) y también había 17 ecuatorianos, 12 salvadoreños, seis nicaragüenses, siete hondureños y un peruano.

________________________

