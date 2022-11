La Policía cubana confirma el hallazgo del cuerpo de un niño de 14 años en Las Tunas

El Ministerio del Interior confirmó este lunes la muerte del menor Darío Leyva Acosta, cuyo cuerpo fue encontrado en el poblado de Maniabón, a 12 kilómetros de Puerto Padre (Las Tunas). En una breve nota publicada en el oficialista Periódico 26, las autoridades lamentaron el hecho y ofrecieron sus condolencias a sus familiares.

El comunicado no da cuenta de las condiciones en que se encontró el cadáver ni si han identificado a un posible responsable, aunque asegura que la Policía "trabaja intensamente en el esclarecimiento del suceso".

Leyva Acosta, de 14 años, era estudiante de la secundaria básica Mártires de Maniabón. Su cuerpo fue hallado después de que en varios grupos de compraventa en redes sociales se reportara su desaparición desde las 8:00 horas de este domingo.

Sus familiares declararon al medio independiente ADN Cuba que las autoridades no habían prestado atención a la denuncia sobre la desaparición del adolescente. "Yo les dije que me lo habían matado y no me hicieron caso. Nos fuimos al jefe de sector y esta mañana buscaron a los perros", expuso la madre de Leyva Acosta, cuyo nombre no revelan.

Según la usuaria Miriam Igarza, quien notificó en Facebook que el menor se encontraba perdido, Leyva Acosta estaba vestido con "short rojo, pulóver amarillo y chancletas". Llevaba, además, un teléfono móvil que, en opinión de Igarza y de otros usuarios, fue el motivo de una posible agresión.

Sin embargo, otros comentarios aseguran que "fue encontrado semienterrado y con el celular apagado, tenía puestas sus ropitas y las chancletas". Algunos usuarios señalan la posible implicación de una persona cercana al entorno de la familia o un conocido de Leyva Acosta . La pequeñez de Maniabón, un poblado de menos de 7.000 habitantes, refuerza esta sospecha.





En enero pasado, este diario reportó la muerte en circunstancias similares de Yosvany Villar Ávila , también de 14 años, cuyo cuerpo fue localizado en La Habana tras la confesión de su asesino. Poco después de que 14ymedio denunciara, en diciembre de 2020, la desaparición del menor, las autoridades reactivaron la investigación y lograron la confesión de "Ariel", un vecino de la familia señalado como principal sospechoso del asesinato.





El hombre de 29 años, que se encontraba en la cárcel de 100 y Aldabó en espera de juicio por intentar violar a otro menor, reveló a la Policía el lugar donde había ocultado el cuerpo, en la Loma de Chaple.





Entrevistada por 14ymedio, Airovis Ávila Pérez, madre de Yosvany, señaló que su hijo había desaparecido hacía más de un año sin que las autoridades hubieran hecho todo lo posible para encontrarlo. Las demoras y la falta de información estaban también entre sus quejas.





La primera fase de la investigación apenas duró una semana y, según Ávila Pérez, cuando pidió explicaciones y exigió que continuaran la búsqueda los agentes le respondieron que no había sido posible "porque no había combustible".

