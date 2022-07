La Policía detiene a la madre de un preso del 11J: "Hoy no puede ir de blanco"

Migdalia Gutiérrez Padrón, madre de uno de los jóvenes sentenciados por manifestarse el 11 de julio del año pasado en La Güinera, La Habana, fue detenida durante unas horas este lunes, cuando se cumple un año de aquella jornada histórica. El motivo: haberse vestido de blanco.

Tal y como cuenta la propia Gutiérrez Padrón a 14ymedio, tras darse cuenta esta mañana de que tenía una patrulla policial en la esquina de su casa, decidió juntarse con su vecina María Luisa Fleita Bravo, también madre de un preso manifestante del 11J, vestirse de blanco y hacerse una foto mientras sostenían un pedazo de sábana con los nombres y las fotos de sus hijos, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez y Rolando Vázquez Fleita.

Al rato, tocó a su puerta un agente de la Seguridad del Estado. "Me preguntó qué iba a hacer, yo le dije que nada, y de pronto llegó otro carro con más policías". De inmediato, fue llevada a la Estación de Policía del Capri. "Me dijeron que no me podía vestir de blanco, que por lo menos hoy, en estos días, no podía, que eso es apoyo a las Damas de Blanco y que estaba incitando a las demás madres a hacer lo mismo".

Casi dos horas después de "conversación", la mujer fue liberada, aunque su casa sigue sitiada.

"Les debería dar vergüenza meterse con una madre, una mujer igual que las madres de ustedes, ¿o acaso de dónde nacieron?"

Otra madre del 11J, Niurka Rodríguez García, quien había denunciado la detención de Gutiérrez Padrón en sus redes, clamó: "Les debería dar vergüenza meterse con una madre, una mujer igual que las madres de ustedes, ¿o acaso de dónde nacieron? Basta de represión de maltratos y abusos con los familiares y no vigilen tanto, que el día que queramos salir de verdad no nos para nadie".

El hijo de Gutiérrez Padrón, Brusnelvis Cabrera, de 21 años, está condenado a diez de prisión por sedición, con pruebas que ella siempre ha alegado que son espurias. Durante el primer juicio, ocurrido en marzo pasado, la imagen de un joven sobre una motocicleta que, con el movimiento de su brazo, convocaba a los manifestantes, le bastó al Tribunal para condenarlo, a pesar de que la madre ha rebatido con insistencia que ese fuera su hijo: "El muchacho de la foto no tiene tatuajes en el brazo y mi hijo lo tiene lleno de tatuajes".

El proceso de apelación no concluyó como esperaba, y los jueces solamente rebajaron cinco años de la condena inicial.

El hijo de María Luisa Fleita, Rolando Vázquez, corrió con similar suerte, al ser condenado, tras el juicio de apelación, a 12 años de cárcel (originalmente la sentencia fue de 21 años). "Hay un video en que se le ve cruzando la calle, atravesando la multitud, y que luego sigue su camino. Solo por esa imagen, en el que no se ve a Rolando sumarse a la protesta, lo condenaron", declaró Fleitas en entrevista con este diario el pasado abril.

________________________

