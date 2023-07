La Policía cubana impide a '14ymedio' el acceso a la inhumación del obispo que desafió a Raúl Castro

Al reportero Francisco Herodes Díaz Echemendía, colaborador de 14ymedio, se le prohibió entrar a la catedral de Santiago de Cuba para asistir a la misa de exequias a Pedro Claro Meurice Estiú, quien fuera arzobispo de esa ciudad. Los restos del sacerdote, fallecido en 2011 en Miami, Estados Unidos, fueron reinhumados este miércoles en la parroquia en una ceremonia que convocó a cientos de personas.

"No puedes entrar porque eso es a puertas cerradas y por invitaciones, hace falta una credencial", fue la respuesta que dos agentes de la policía política dieron a Díaz Echemendía cuando intentó acercarse a la iglesia. Un fuerte dispositivo policial, con agentes de uniforme y otros vestidos de civil, rodeaba el templo aunque la invitación cursada por las autoridades religiosas convidaba a "fieles laicos, religiosas y religiosos, sacerdotes, pueblo de Santiago de Cuba".

Los dos agentes, que se hacían llamar Noel y Camilo, indicaron al reportero que volviera a su casa y no insistiera en acceder a la catedral. Cuando Díaz Echemendía volvió sobre sus pasos, en dirección a su vivienda, otro policía lo presionó para que no hiciera el camino por calles céntricas. "Me sentí muy acosado y amenazado", cuenta a este diario.

Este jueves, Díaz Echemendía se dirigió al arzobispado y pudo conversar con el prelado Dionisio Guillermo García Ibáñez, quien se mostró sorprendido por lo sucedido

Este jueves, Díaz Echemendía se dirigió al arzobispado y pudo conversar con el prelado Dionisio Guillermo García Ibáñez, quien se mostró sorprendido por lo sucedido y aseguró que a ninguna otra persona se le había exigido mostrar una credencial para acceder a la iglesia la tarde de este miércoles.

Tras la misa, los restos de Meurice Estiú, nacido en 1932 en el poblado oriental de San Luis y apodado "el león del Oriente", fueron colocados en una cavidad abierta en el suelo de la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba y cubiertos con una lápida en la que se lee que fue el decimocuarto arzobispo de la ciudad. La ceremonia se transmitió a través de las redes sociales.

Tras la muerte de Meurice en 2011, sus restos fueron trasladados desde Miami y enterrados en el cementerio de Santa Efigenia en Santiago de Cuba. Aquel funeral estuvo rodeado de un fuerte operativo policial y asistieron numerosos miembros de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, junto a su líder José Daniel Ferrer, quien en estos momentos se encuentra en prisión.

De Meurice Estiú se recuerdan muchos momentos y anécdotas, pero ninguna supera a la huella que dejaron sus palabras la mañana del 24 de enero de 1998 en la plaza de la Revolución de Santiago ante miles de personas. Allí habló ante el papa Juan Pablo II, de visita en la Isla, y del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro.

Con aquella alocución Meurice Estiú se consagró como la voz más crítica con el régimen en ese momento dentro de la Iglesia católica cubana

"Le presento, además, a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido las últimas décadas y la cultura con una ideología", aseguró Meurice Estiú ante un Castro que no dejaba de mostrar en su rostro la molestia por las palabras del arzobispo, entonces de 66 años.

Para remachar, el sacerdote aludió también al éxodo: "Son cubanos que al rechazar todo de una vez, sin discernir, se sienten desarraigados, rechazan lo de aquí y sobrevaloran todo lo extranjero. Algunos consideran esta como una de las causas más profundas del exilio interno y externo".

Con aquella alocución Meurice Estiú se consagró como la voz más crítica con el régimen en ese momento dentro de la Iglesia católica cubana, además de hacer honor a su trayectoria desde que fuera ordenado en 1955 y estudió derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. A su regreso fue nombrado vicecanciller y secretario del arzobispo Enrique Pérez Serantes, quien salvó la vida de Fidel Castro tras su fracaso en el asalto al cuartel Moncada, en 1953.

En 1967, Meurice Estiú fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Cuba por el papa Pablo VI y, tras la muerte de Serantes, se le designó administrador apostólico de la diócesis de Santiago.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.