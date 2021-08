La Policía cubana intimida a los jóvenes para obligarlos a borrar contenido en sus redes sociales

Ariel González Falcón, uno de los principales impulsores de la etiqueta #SOSCuba, se ha visto obligado a eliminar todos los mensajes etiquetados con esa petición de ayuda después de que la Seguridad del Estado lo retuviera el miércoles durante unas dos horas en una estación policial a la que fue conducido sin citación alguna. El estudiante de Medicina asegura que trata de pedir ayuda sanitaria y niega las insinuaciones de las autoridades, que vinculan el hashtag con una petición de intervención militar en la Isla.

"Estos tuits yo los hago para intentar unir fuerzas y ayudar con medicamentos a las personas que lo necesiten", dijo en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter YoUsoMiNasobuco. González había invitado en los días previos a compartir la etiqueta en sus publicaciones. "Este tuit se cita con #SOSCuba y se comenta con #SOSCuba. Hagamos una cadena útil", pidió.

"No estaban intencionados para ayudar ni promover ninguna intervención militar en mi país y mucho menos para llamar a las personas a una sublevación"

"No estaban intencionados para ayudar ni promover ninguna intervención militar en mi país y mucho menos para llamar a las personas a una sublevación", añade el joven, que se sitúa a sí mismo al margen de temas políticos y "campañas".

Su caso no es el único. También tuvo que acudir ante la Seguridad del Estado el youtuber Daguito Valdés, creador del canal Yo hablo Fútbol. El joven, citado este jueves para un interrogatorio en una estación policial de Pinar del Río, contó a 14ymedio que fue "cuestionado" por sus publicaciones en sus redes sociales al margen del deporte y que tienen que ver con la realidad cubana.

Saily González, fundadora y directora del primer espacio de coworking para emprendedores en Cuba, también está entre quienes apoyan el uso de la etiqueta como llamada de atención al mundo. "No es un hashtag vacío. El mundo tiene que reconocer nuestro dolor: No hay medicinas. No hay capacidad en los hospitales. Nos pueden cortar la internet en cualquier momento por estar visibilizando la situación y apresarnos. Al Gobierno cubano no le importamos #SOSCuba", escribió.

El oficialismo retomó el martes en el espacio televisivo Razones de Cuba su teoría de que la convocatoria SOSCuba se lanzó en Nueva York, como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en una conferencia de prensa a los pocos días del 11J.

"Usaron a agentes pagados por el Gobierno de los EE UU que han cometido actos ilegales aquí en Cuba para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo", dijo el canciller.

Agregó que desde el 5 de julio el "laboratorio mediático que opera desde Florida lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria en Cuba". Para el canciller, se trata de una agresión del Gobierno de EE UU, que "hoy no necesita misiles, no necesita marines y que tiene una enorme capacidad para las acciones de guerra no convencional".

Según Razones de Cuba, Estados Unidos utiliza el "algoritmo de ciberguerra para socavar la unidad del pueblo"

Según Razones de Cuba, Estados Unidos utiliza el "algoritmo de ciberguerra para socavar la unidad del pueblo". Para ilustrar el contenido, el programa utilizó publicaciones de medios independientes y capturas de tuits del informático Norges Rodríguez, fundador del sitio Yucabyte, que también utilizó la etiqueta en sus redes sociales.

Hace más de una semana, los holguineros Rolando Arias Peñas y Luis César Rodríguez fueron amenazados en sus casas por dos agentes de la policía política. Ambos comparten en sus redes sociales, de forma constante, contenidos de medios independientes cubanos censurados en la Isla, denuncias de la represión del régimen contra activistas y periodistas. Además, se definen como "anticomunistas" que abogan por la libertad de la Isla.

El pasado 23 de julio fue arrestado Yoan de la Cruz, que el 11J hizo la primera transmisión en vivo a través de Facebook de las primeras protestas en San Antonio de los Baños. Varios amigos y familiares denunciaron su detención y reclamaron la puesta en libertad del joven, al que calificaron de "valiente". "Con un celular y unos cuantos megas, le enseñó al mundo entero que en San Antonio de los Baños hay un pueblo chiquito, pero lleno de gente valiente como él".

