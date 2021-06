Detenido 24 horas un reportero que cubría un juicio por la violación de una menor

El escritor Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba y colaborador del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (Instar), fue liberado este viernes después de ser retenido durante 24 horas.

El periodista fue detenido este jueves al filo de las dos de la tarde a las afueras del Tribunal Militar del Ejército Occidental en Arroyo Naranjo, donde se celebraba el juicio contra seis personas acusadas de abusar sexualmente de una menor de 13 años, ocurrido en septiembre del pasado año.

El propio Rodríguez, del que no se supo nada durante 24 horas, relata a 14ymedio que lo llevaron a la cercana unidad de El Capri. “La familia de los implicados estaba afuera y muy agresivos”, dice. “Ellos todo el tiempo han dicho que la culpa es de la niña y de su mamá porque subió la denuncia a las redes sociales. Al comprobar que yo era el periodista que estaba siguiendo el caso, movieron sus contactos. Enseguida llegó un patrullero, uno de los familiares se le acercó y este llamó al parecer a la Seguridad del Estado y los pocos minutos llegó una oficial y me llevaron detenido para la unidad”.

Cuando llegó a la unidad, prosigue el periodista, preguntó la razón de su arresto y le contestaron que “porque estaba haciendo fotos”, pero Rodríguez lo desmiente: “Eso es falso, todo fue una historia de la familia de los acusados”.

La madre de la niña, Cleida García Díaz, asegura a este diario que ahora mismo está “amenazada de muerte”

La madre de la niña, Cleida García Díaz, con quien se comunicó el Cenesex para preocuparse por su caso tras la denuncia que hizo en medios independientes, asegura a este diario que ahora mismo está “amenazada de muerte”.

“Cuando al finalizar el juicio yo salí, eran cerca de las siete de la noche, estaban afuera todos los familiares de los seis acusados y me fueron para arriba diciendo que me iban a matar, ofendiéndome", relata. "Los policías que estaban ahí me pidieron que me montara rápido en el carro y eso hice, enseguida nos fuimos”.

Cuenta, además, que a su esposo lo tuvieron que sacar por la parte de atrás del tribunal, “por donde salen los fiscales”, porque el ambiente al salir “se puso feo”. “Enseguida toda la cuadra se llenó de patrulleros porque los familiares se pusieron muy agresivos”, señala.

La mujer, residente en el municipio de Cotorro, en La Habana, cuenta que puso una denuncia por las amenazas, para que la policía estuviera al tanto de todo y quedara constancia de los hechos. “Ahora no salgo casi a la calle porque tengo un bebé recién nacido, pero les dije que yo no me iba a esconder. Fue muy fuerte lo que pasó, me agredieron a la salida del tribunal con mi bebé en las manos y me amenazaron, aquello fue horrible”.

La mujer, residente en el municipio de Cotorro, en La Habana, cuenta que puso una denuncia por las amenazas, para que la policía estuviera al tanto de todo y quedara constancia de los hechos

García precisa que a los tres acusados que estaban pasando el servicio militar en el momento de la agresión a su hija la fiscalía le está pidiendo 21 años y seis meses y a los otros tres, 21 años, pero que no es hasta el día 5 de julio que dan la sentencia firme.

“En el tribunal hablé de toda la verdad: que mi hija fue amenazada y acosada por esos hombres. En el juicio me recriminaron porque yo denuncié con la prensa independiente pero les dije que sí, que lo hice y que no me arrepiento, porque en ese momento todas las puertas se me cerraron y nadie me dio respuesta. ¿Dónde estaba mi país en ese momento que me abandonó de esa manera?”, clama.

________________________

