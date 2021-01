Prohíben la entrada a Cuba de la hija mayor del opositor José Daniel Ferrer

Martha Beatriz Ferrer Cantillo, hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, no pudo volar a Cuba este martes como tenía previsto. La primogénita del opositor fue informada en el aeropuerto de Austin, Texas, de la existencia de una orden desde Cuba por la que se impide su entrada en el país.

Ferrer Cantillo, que reside en EE UU desde mayo de 2018, había arreglado toda la documentación necesaria para entrar en la Isla. Disponía del billete para viajar a Cuba y había tramitado su pasaporte, un proceso durante el que nadie en la embajada le informó de que pudiera tener problemas, ni de tipo migratorio ni por las restricciones impuestas en fronteras por la pandemia.

"Mi niña me pregunta: 'Mamá ¿por qué ya no vienes? ¿Qué pasó, se rompió el avión?' Y no sé qué decir, es tan pequeña que no sé cómo explicarle que la dictadura de Cuba no le permite que su mamá esté con ella. Ella estaba muy emocionada y yo más, porque hace dos años y siete meses que no puedo estar con mi princesa", ha lamentado Ferrer Cantillo en sus redes sociales.

Su padre, José Daniel Ferrer, también ha denunciado la actitud represiva del Gobierno con una persona que lleva casi tres años sin ver a su familia."Ella va a reclamar y a protestar. Y sobre todo, está muy dolida porque extraña mucho a su hija. Pensaba abrazarla, verla y no va a poder hacerlo. Pero sobre todo, mantiene su postura de apoyarnos, sigue en la lucha y en las transmisiones en directo con la Unpacu a través de YouTube y Facebook de lunes y viernes a las 9:00 pm", reivindicó el opositor.

Ferrer Cantillo, a pesar de la decepción personal, no se ha echado atrás en sus actividades y ha ratificado su intención de continuar desde el exilio la labor de su padre. "Estoy orgullosa de mí, de quien soy, de ser opositora. Ellos me demuestran que todo lo que hago día tras día por la libertad de mi patria es una molestia para su dictadura. Solo les digo que no crean que con esto me doblegarán. Estaré más fuerte apoyando a mi papá, a la oposición y a todos los que luchan por la libertad de Cuba y aunque no pueda ver a las personas que amo, aunque mi hija no me pueda ver, un día ella entenderá y será cómo sus abuelos y tíos. Fuerte y valiente", ha escrito.

El Gobierno cubano aplica esas prohibiciones a opositores que han estado en extranjero durante más de dos años, y, sobre todo, a médicos o deportistas que han "desertado" durante una misión oficial fuera del país y no pueden volver a la Isla durante ocho años. Esa medida se aplica también en sentido contrario, bajo del nombre de regulación, para impedir viajar al exterior a cubanos residentes en la Isla.

La alerta de regulación a veces es indefinida y otras solo puntual o desde Migración se argumenta que era un error, pero el objetivo se cumple en cualquier caso, ya que el afectado pierde el boleto y, en la mayoría de los casos, la oportunidad de asistir al evento, curso o actividad para la que intentaba desplazarse.

Este método, que en 2020 ha sido menos empleado porque las restricciones de viaje por la pandemia ya impedían de facto los viajes, en 2019 dejó cifras de récord, con unos 200 perjudicados, la mayoría opositores y periodistas.

