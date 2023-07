Prometen anestesia en las clínicas dentales de Cuba, pero por pocos meses

Las clínicas dentales de Sancti Spíritus contarán con anestesia para atender a sus pacientes, al menos "durante los próximos meses". El jefe de la sección de Estomatología de la provincia, Daniel Álvarez, aseguró a la prensa oficial que, a pesar de la disponibilidad, otros insumos que llevan tiempo fuera de los botiquines estatales, como la resina y la amalgama, siguen en falta o se reservarán para uso docente.

Según declaró Álvarez, la llegada a los hospitales de resina fotopolimerizable y sus bases intermedias –utilizadas en la colocación de esa sustancia– aún se mantiene pendiente.

Con otros recursos sí se contará. Es el caso de las lámparas de luz alógena, piezas de ultrasonido y aerotor –el utensilio para aplicar aire–, limas de endodoncia de primera y segunda familias, hidróxido de calcio, dentofar, yeso blanco, yeso piedra y alginato, con los que no se contaba "desde antes de la pandemia".

En el área de ortodoncia "la provincia se ha visto afectada como el resto del país", declaró el especialista

Sin embargo, la atención todavía es limitada, por lo que se ha priorizado a los grupos vulnerables como las embarazadas, menores de 19 años, ancianos y discapacitados.

En el área de ortodoncia "la provincia se ha visto afectada como el resto del país", declaró el especialista, quien advirtió además que no cuentan con aparatología fija –los llamados brackets– ni con una fecha establecida para su distribución.

En una entrevista anterior, Álvarez confirmó que en Sancti Spíritus, al igual que en el resto de la Isla, los centros médicos no tienen más remedio que trabajar con los medicamentos que traen los pacientes. En el caso de su especialidad, explicó, permiten que estos ofrezcan la amalgama o la resina porque "no comprometen la vida", pero a la hora de utilizar otros insumos de origen dudoso, como la anestesia, el riesgo aumenta y la decisión oficial en ese caso es no intervenir.

La anestesia, advirtió, se administra directamente en el nervio a través de técnicas infiltrativas, por lo cual solo se aplican los fármacos certificados por el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (Cecmed), según regula la Ley 41 de Salud Pública.

La negativa de las clínicas de aceptar la anestesia comprada por lo pacientes –hasta en 600 pesos el bulbo en el mercado informal– provocó quejas en la población, de la que sí se aceptan otros insumos, sobre todo después de que algunos medios, como la emisora matancera Radio Llanura de Colón anunciara, este marzo, que se estaban utilizando gotas homeopáticas como sustituto de la anestesia. Un procedimiento durante el cual " el paciente percibe toda la manipulación operatoria, pero no siente dolor", aseguró la emisora.

Mientras los medicamentos siguen en falta, la población acude a las páginas de compraventa como Revolico para suplir sus necesidades

Álvarez explicó que son pocas las ocasiones en las que los frascos llevados por los pacientes pueden realmente utilizarse en los tratamientos, porque se carece de información clave para su uso, como la fecha de vencimiento y la certificación de Cecmed. "En ocasiones, también la forma de administrar este medicamento importado es muy diferente al que empleamos en Cuba, con dosis diferentes", sostuvo.

Mientras los medicamentos siguen en falta y la población acude a las páginas de compraventa como Revolico para suplir sus necesidades, el Gobierno ha decidido paliar la crisis prorrogando por cuarta vez, este primero de julio, la exención de impuestos aduaneros para productos de higiene, medicamentos y alimentos "sin fines comerciales".

Ahora los cubanos podrán importar más del doble de lo que tenían permitido hasta ahora con la entrada en vigor de una ampliación del límite de carga en paquetería y equipaje no acompañado. La disposición es parte de una resolución publicada este jueves en la Gaceta Oficial, válida hasta el 31 de diciembre de 2023, y garantiza que sean los emigrados, una vez más, quienes alivien la crisis.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.